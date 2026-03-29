Νέα κακοκαιρία από εβδομάδα: Η ημέρα που ξεκινά, τι θα γίνει στην Αττική

Με νέα κακοκαιρία μπαίνει η εβδομάδα, αρχικά, και ο Απρίλιος, στη συνέχεια.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ και πρώην πρόεδρος του ΟΑΣΠ, αναφέρθηκε στο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται από Τρίτη βράδυ, Τετάρτη και Πέμπτη.

Τα διάφορα μετεωρολογικά μοντέλα συγκλίνουν ότι θα πέσουν πολλά χιλιοστά νερού και στην Αττική.

«Η Αθήνα ούτως ή άλλως έχει υποστεί αλλεπάλληλες επιπτώσεις από τέτοια φαινόμενα, ιδίως τη φετινή χρονιά. Η φετινή χρονιά ήταν μια χρονιά η οποία είχε κάμποσα χρόνια να επαναληφθεί στο παρελθόν. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια κατάσταση όπου ναι μεν αναγνωρίζουμε ότι ο κίνδυνος είναι υψηλός, δηλαδή όντως υπάρχει ένα θέμα που θα αρχίσει την επόμενη Τετάρτη, το απόγευμα της Τετάρτης και θα συνεχιστεί και την Πέμπτη. Βεβαίως το ύψος της βροχής θα είναι αρκετά μεγάλο, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα που υπάρχουν, τα οποία είναι προγνωστικά, δεν μας λένε ακριβώς» δήλωσε ο κ. Λέκκας.

«Θα έχουμε πολύ πιο καλή εικόνα αύριο, τη Δευτέρα και την Τρίτη, γιατί όσο προχωράμε στον χρόνο, τόσο πιο εύκολες είναι οι προβλέψεις. Θέλει μια ετοιμότητα η όλη κατάσταση, εφόσον επιβεβαιωθούν τα μοντέλα, ότι έχουμε υψηλές βροχοπτώσεις, γιατί η Αθήνα είναι ένα τρωτό σύστημα, καταλαβαίνετε ότι έτσι όπως έχει καταλήξει τις τελευταίες δεκαετίες, πολύ λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε κάποια πλημμυρικά φαινόμενα» συνέχισε.

«Τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο ότι έρχεται κάτι πιο οργανωμένο, ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε τα επόμενα τρεξίματα των μοντέλων για να αποσαφηνιστούν η ένταση, η ακριβής του πορεία και οι περιοχές που θα επηρεάσει» επισημαίνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Καλησπέρα!

Την ερχόμενη Τετάρτη 1/4 υπάρχουν ενδείξεις για σημαντική ενίσχυση ενός βαρομετρικού χαμηλού στην περιοχή μας, χωρίς όμως προς το παρόν να πληρούνται τα επιστημονικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό του ως “μετεωρολογική βόμβα”.

Τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο ότι έρχεται κάτι πιο οργανωμένο, ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε τα επόμενα τρεξίματα των μοντέλων για να αποσαφηνιστούν η ένταση , η ακριβής του πορεία και οι περιοχές που θα επηρεάσει».

Το νέο σύστημα της εβδομάδας απαιτεί προσοχή και ψυχραιμία, επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, αναφερόμενος στις νέες διαταραχές.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ Η ΒΑΡΙΑ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Η Μεσόγειος δείχνει ολοένα συχνότερα το πιο ακραίο της πρόσωπο, με βαθιά βαρομετρικά χαμηλά, καταστροφικές βροχές και μεγάλες ανθρώπινες απώλειες.

Το νέο σύστημα της εβδομάδας απαιτεί προσοχή και ψυχραιμία. Με αφορμή αυτό, αξίζει να θυμηθούμε τα βαθύτερα χαμηλά και τις πιο βαριές κακοκαιρίες των τελευταίων δεκαετιών».

«Έντονα άστατος ο καιρός σήμερα και αύριο, περιορίζεται η αστάθεια την Κυριακή προς το Αιγαίο, βελτιωμένος ο καιρός τη Δευτέρα με νέο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας από Τρίτη» ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης πριν από τρεις ημέρες.

Καιρός: Πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-03-2026

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά και κυρίως από το μεσημέρι στη δυτική Ελλάδα και την Κρήτη, με ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 17 με 18 και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Κατά τόπους παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας.

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά, το νότιο και ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές ή όμβρους. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια.

Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια θα ενταθούν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία από το βράδυ στα νοτιοανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές.

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-04-2026

Κακοκαιρία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τοπικά στα ανατολικά 9 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν στα βόρεια σε ανατολικούς βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση ενώ στα κεντρικά και τα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου ως προς τις μέγιστες τιμές της, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της.

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-04-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά και το νότιο και ανατολικό Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί, στα βόρεια 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 και στην υπόλοιπη χώρα 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.