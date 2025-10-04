Νέα κακοκαιρία από Δευτέρα: Βροχές μέχρι και την Τετάρτη σε αυτές τις περιοχές

Αν και ο καιρός βελτιώνεται πρόσκαιρα αυτό το Σαββατοκύριακο, αναμένεται νέα κακοκαιρία από Δευτέρα.

«Το σαββατοκύριακο θα βελτιωθεί πρόσκαιρα για να ξαναχαλάσει τη Δευτέρα» δήλωσε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με το meteo.gr, σήμερα Σάββατο 4 Οκτωβρίου, αναμένονται σποραδικές βροχές κατά τόπους έως το μεσημέρι. Σποραδικές βροχές θα εκδηλωθούν στην Θράκη, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη, στο Ιόνιο, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο όμως από το πρωί τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σημαντική εξασθένηση και από το μεσημέρι θα σταματήσουν.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 7 έως 17, στη Θράκη από 10 έως 17, στη Θεσσαλία από 7 έως 20, στην Ήπειρο από 5 έως 17, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 18, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 20, στις Κυκλάδες από 16 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 23 και στην Κρήτη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νοτιοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 και πρόσκαιρα κατά τόπους 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το πρωί. Από το απόγευμα δεν θα ξεπερνούν τα 3 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς.

Κακοκαιρία: «Νέο βροχοφόρο σύστημα από Δευτέρα»

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του αναφέρει:

«Νέο βροχοφόρο σύστημα από Δευτέρα..."

Καλησπέρα!

Αρκετοί τόνοι νερού έπεσαν το τελευταίο διήμερο στη χώρα μας. Στους Παξούς, στη Δράμα , στη Χαλκιδική και στο ανατολικό Αιγαίο η ποσότητα βροχής ξεπέρασε τους 100 τόνους ανά στρέμμα.

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι καλός και σε στεριά και σε θάλασσα με περιορισμένα φαινόμενα ενώ θα ανέβει και η θερμοκρασία.

Από το βράδυ της Κυριακής 5/10 νέο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από τα βορειοδυτικά θα διασχίσει τη χώρας δίνοντας αρκετές βροχές στις περισσότερες περιοχές μέχρι και την Τετάρτη.

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο Δωδεκάνησα φαίνεται να δέχονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Επιπλέον θα πνεόυν και πολύ ισχυροί βοριάδες και θα ξαναπέσει η θερμοκρασία.

Η νέα μεταβολή του καιρού θα εκτιμηθεί αύριο».

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει: «Καλημέρα σας. Στην Ανατολική Μακεδονία -Θράκη , το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα έχει μεταφερθεί το κυριότερο μέρος της κακοκαιρίας, αν και στα δυτικά εξακολουθεί να διατηρείται άστατος ο καιρός με σποραδικές καταιγίδες. Ξεπεράσαμε τα 100mm βροχής μέχρι τα ξημερώματα στο Ανατολικό Αιγαίο.(στα δυτικά της Λέσβου). Απο το απόγευμα και μετά ύφεση των φαινομένων σε όλη τη χώρα και βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές το ΣΚ. Το κρύο στα βόρεια θα υποχωρήσει λίγο την Κυριακή».

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04-10-2025

Αστατος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες και τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 20 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 05-10-2025

Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες βροχές μικρής διάρκειας. Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι στα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια θα φτάσει τους 19 με 21 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 06-10-2025

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 07-10-2025

Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-10-2025

Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.