Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 15χρονη - Ήταν μέλος συμμορίας ληστών

Συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής (15/02), από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ιωνίας, μία 15χρονη κατηγορούμενη για ληστεία κατά συναυτουργία.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τρεις ανήλικοι και συγκεκριμένα, δύο 17χρονοι και ένας 14χρονος.

Η σύλληψη της ανήλικης για ληστείες

Όπως έγινε γνωστό το βράδυ του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, η κατηγορούμενη, από κοινού με δύο ανήλικους συνεργούς της, προσέγγισαν δύο 14χρονους και με την απειλή χρήσης σωματικής βίας, τους αφαίρεσαν δύο κινητά τηλέφωνα και διέφυγαν.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της ληστείας ταυτοποιήθηκαν οι ανήλικοι δράστες και βραδινές ώρες της Κυριακής εντοπίστηκε και συνελήφθη η 15χρονη κατηγορούμενη.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ