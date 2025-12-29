Ελλάδα

Νέα Ιωνία: Στο νοσοκομείο γυναίκα που παρασύρθηκε από μπετονιέρα

Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες του ατυχήματος

Σοβαρό τροχαίο συνέβη το πρωί της Δευτέρας στη Νέα Ιωνία, όταν μπετονιέρα παρέσυρε πεζή.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Βυζαντίου και Αλαμάνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες η μπετονιέρα παρέσυρε τη γυναίκα, η οποία στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Οι πληροφορίες για την υγεία της είναι συγκεχυμένες, με άλλα στοιχεία να αναφέρουν ότι η γυναίκα δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ άλλα ενημερωτικά μέσα υποστηρίζουν ότι είναι σε σοβαρή κατάσταση.

