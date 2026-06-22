Νέα ηλεκτρονική απάτη με ψεύτικα email από την Europol και την Αστυνομία

Η Ελληνική Αστυνομία προειδοποιεί απάτες με ηλεκτρονικά μηνύματα (phishing e-mail), τα οποία αποστέλλονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, προσπαθώντας να παραπλανήσουν πολίτες, κάνοντας παράνομη χρήση της επωνυμίας της Europol και της ΕΛΑΣ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το email εμφανίζεται ότι έχει αποσταλεί από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] (HELLENIC EUROPOL NATIONAL UNIT) και φέρει ως θέμα «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ». Οι δράστες χρησιμοποιούν στοιχεία δήθεν αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, επιχειρώντας να εξαπατήσουν χρήστες του διαδικτύου, αναφέροντας ότι ο αποδέκτης εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων και άλλων αδικημάτων.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα χρησιμοποιούνται λογότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Europol, καθώς και η ψευδής υπογραφή δήθεν γενικού επιθεωρητή Αστυνομίας, προκειμένου να δοθεί αληθοφάνεια στην επιστολή.

Η ΕΛΑΣ από την πλευρά της ξεκαθαρίζει ότι το συγκεκριμένο μήνυμα είναι εντελώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και αποστέλλεται από δράστες, οι οποιοι επιδιώκουν να παραπλανήσουν πολίτες και να αποκομίσουν οικονομικό όφελος.

Η Ελληνική Αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην ανταποκρίνονται στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, να το διαγράφουν άμεσα και να αποφεύγουν το άνοιγμα των συνημμένων αρχείων, προκειμένου να μην εκτεθούν σε κίνδυνο μόλυνσης από κακόβουλο λογισμικό.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι αναλυτικές οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές για την προστασία από απόπειρες ηλεκτρονικής απάτης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ, στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες Συμβουλές», καθώς και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, cyberalert.gr.