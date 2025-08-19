Νέα Χαλκηδόνα: Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή πυροσβεστικού οχήματος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στη Νέα Χαλκδόνα.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε όταν ένα πυροσβεστικό όχημα, βγήκε από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και χτύπησε σε δέντρο στα πλάγια του δρόμου.

Την ώρα του ατυχήματος, στο όχημα επέβαιναν τέσσερις πυροσβέστες, εκ των οποίων ο ένας τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, μεταφέρθηκε στο 251 νοσοκομείο.

Φωτ. από το τροχαίο στη Νέα Χαλκηδόνα / EUROKINISSI

