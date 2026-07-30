Νέα φωτιά στην Πάρο: Μηνύματα του 112 για εκκένωση

Νέα φωτιά έχει ξεσπάσει στην Πάρο, λίγες ώρες μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τον ΧΥΤΑ του νησιού, το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) και εξαπλώθηκε κοντά σε σπίτια.

Στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι, 7-8 μποφόρ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega News, στο σημείο επιχειρεί από αέρος για την κατάσβεση της φωτιάς ένα ελικόπτερο.

Οι κάτοικοι του νησιού έλαβαν μήνυμα του 112, μέσω του οποίου καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή Άσπρο Χωριό να απομακρυνθούν προς Δρυό. Λίγη ώρα μετά, ήχησε για ακόμη μία φορά το 112, ζητώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς Αλυκή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άσπρο_Χωριό της Περιφερειακής Ενότητας #Πάρου απομακρυνθείτε προς #Δρυό



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026