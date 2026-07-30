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Ελλάδα

Νέα φωτιά στην Πάρο: Μηνύματα του 112 για εκκένωση

Στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΠΑΡΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Νέα φωτιά έχει ξεσπάσει στην Πάρο, λίγες ώρες μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τον ΧΥΤΑ του νησιού, το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) και εξαπλώθηκε κοντά σε σπίτια.

Στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι, 7-8 μποφόρ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega News, στο σημείο επιχειρεί από αέρος για την κατάσβεση της φωτιάς ένα ελικόπτερο. 

Οι κάτοικοι του νησιού έλαβαν μήνυμα του 112, μέσω του οποίου καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή Άσπρο Χωριό να απομακρυνθούν προς Δρυό. Λίγη ώρα μετά, ήχησε για ακόμη μία φορά το 112, ζητώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς Αλυκή.

 

 
Ελλάδα

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