Νέα φωτιά στην Κερατέα: Επιχειρούν 52 πυροσβέστες

Νέο μέτωπο φωτιάς εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου στην Κερατέα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 19:30 και καίει χαμηλή βλάστηση, θέτοντας σε κινητοποίηση τις αρχές.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 18 οχήματα, καθώς και πεζοπόρο τμήμα της 1ης ΕΜΟΔΕ (δασοκομάντος). Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν και εναέρια μέσα, με δύο ελικόπτερα προκειμένου να συνδράμουν στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.

Σημειώνεται ότι η Κερατέα είναι μία από τις περιοχές που σήμερα βρίσκονταν στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς στην Κερατέα έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Με πληροφορίες από το ERTNews