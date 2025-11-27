Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθη 23χρονος που «έριχνε» λέιζερ σε αθλητές στο γήπεδο της ΑΕΚ

Συνελήφθη ένας 23χρονος στη Νέα Φιλαδέλφεια που «έριχνε» λέιζερ σε αθλητές στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Πρόκειται για νεαρό φίλαθλο που έκανε χρήση λέιζερ σε βάρος αθλητών κατά τη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ ΑΕΚ και Άρη, το βράδυ της Κυριακής (23/11) στο γήπεδο «OPAP ARENA» στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής 23χρονος φίλαθλος που έκανε χρήση λέιζερ σε βάρος αθλητών κατά τη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου το βράδυ της Κυριακής 23-11-2025 στο γήπεδο «OPAP ARENA» στη Νέα Φιλαδέλφεια

Στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου το βράδυ της Κυριακής 23-11-2025 στο γήπεδο «OPAP ARENA» στη Νέα Φιλαδέλφεια, συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, 23χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα μέσω κλειστού κυκλώματος ασφαλείας του γηπέδου να χρησιμοποιεί συσκευή λέιζερ σε βάρος αθλητών, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε η συσκευή λέιζερ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».