Νέα Φιλαδέλφεια: Άγνωστος άνδρας κυνηγάει και αρπάζει αδέσποτες γάτες

Την ταυτότητα του άγνωστου άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με καταγγελία κατοίκων, κυνηγά και αρπάζει αδέσποτες γάτες, προσπαθούν να ταυτοποιήσουν από το βιντεοληπτικό υλικό οι αστυνομικές αρχές στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το περιστατικό, όπως αποτυπώνεται και στα σχετικά βίντεο της ΕΡΤ, καταγράφεται στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου, με τους κατοίκους της Νέας Φιλαδέλφειας να εκφράζουν την ανησυχία τους για την κακοποίηση των ζώων.

Στις 17 Νοεμβρίου, ο άνδρας εμφανίζεται να παρακολουθεί επί πέντε ώρες ένα ξύλινο σπιτάκι όπου είχε βρει καταφύγιο μια αδέσποτη γάτα. Λίγο μετά τις 02:15, επιστρέφει με κουκούλα, κρατώντας από τον σβέρκο μια λευκή γάτα και ένα κλουβί μεταφοράς. Το βίντεο τον δείχνει να πετά με δύναμη το ζώο στο έδαφος και να το εγκαταλείπει πριν τραπεί σε φυγή. Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, η γάτα ήταν εμφανώς κακοποιημένη και σε κατάσταση σοκ.

Νέα Φιλαδέλφεια: Καταγγελία για τέσσερις εξαφανισμένες γάτες

Δέκα ημέρες αργότερα, στις 28 Νοεμβρίου και υπό καταρρακτώδη βροχή, ο ίδιος άνδρας επανεμφανίζεται στο σημείο. Προσπαθεί με γρήγορες κινήσεις να εγκλωβίσει άλλη μια γάτα μέσα σε σακίδιο πλάτης, όμως εκείνη καταφέρνει να ξεφύγει.

Κάτοικοι αναφέρουν ότι από τη γειτονιά έχουν εξαφανιστεί τέσσερις ακόμη γάτες και γατάκια, εκφράζοντας φόβο για το ότι ο δράστης δρα ανενόχλητος ακόμη και κοντά σε χώρους με αυξημένη κίνηση, όπως φροντιστήρια.

Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες της περιοχής να ενημερώνουν άμεσα το Τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση, ώστε να διερευνηθεί εάν πρόκειται για υπόθεση βάναυσης κακοποίησης ζώων.