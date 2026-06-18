Νέα εξέλιξη για το διπλό φονικό στο Αίγιο: Τι έδειξε η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη για τον κατηγορούμενο

Νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 18 Ιουνίου.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε νωρίτερα το ΕΡΤnews, ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της μητέρας και του γιου της στο Αίγιο όρισε τεχνικό σύμβουλο «έναν γνωστό γενετιστή», ο οποίος διαθέτει εξειδικευμένα τεχνολογικά μέσα για την παρακολούθηση εξετάσεων και αναλύσεων και έχει συμβάλει στο παρελθόν στην εξιχνίαση πολύκροτων υποθέσεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του κατηγορούμενου, ούτε DNA στα νύχια του φερόμενου ως δράστη. Επίσης, δεν εντοπίστηκαν δικά του αποτυπώματα ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας.

Αίγιο: Στο μικροσκόπιο των αρχών οι τηλεπικοινωνίες

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών που έχουν αναλάβει τις έρευνες, βρίσκονται οι τηλεπικοινωνίες, καθώς μετά από άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις όλων των εμπλεκόμενων στην υπόθεση προσώπων και να «φωτίσουν» περισσότερο την υπόθεση.

Ο 65χρονος άνδρας από την Ιταλία έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί στις φυλακές του Κορυδαλλού, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της.

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τι είπε στην απολογία του ο 65χρονος

Ο 65χρονος απολογήθηκε με υπόμνημα, ενώ ο κατηγορούμενος απάντησε και στις ερωτήσεις που του υπέβαλαν. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, προκειμένου να συνεχιστεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Το επόμενο στάδιο περιελάμβανε τη διάσκεψη μεταξύ εισαγγελέα και ανακρίτριας, για την ποινική μεταχείριση του 65χρονου, όπως και αποφασίστηκε.

Στη σχετική του απολογία, κατέθεσε: «Κοιμόμουν, ήμουν άρρωστος. Ξύπνησα. Έψαξα να τη βρω γιατί είχε ραντεβού να πάει μαζί με τον (…) στον γιατρό για τη μέση της. Είδα ότι δεν είναι στο δωμάτιο γιατί πέρασα από εκεί και φαντάστηκα ότι είναι στο δωμάτιο του (…)».

«Η πόρτα είχε φρακάρει. Την είδα κάτω σε εμβρυακή στάση. Μπήκα στο δωμάτιο έντρομος και πήγα στο κρεβάτι γιατί είδα σκεπασμένο τον (…). Ξεσκέπασα λίγο και είδα κάτι μαύρο στο κεφάλι του. Πήρα τηλέφωνο τον (…) και φώναζα» είπε μεταξύ άλλων.



Με πληροφορίες από ΕΡΤnews