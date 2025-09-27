Νέα εποχή για τη στρατιωτική θητεία: Τι αλλάζει από 1η Ιανουαρίου

Η 1η Ιανουαρίου σηματοδοτεί την έναρξη της νέας στρατιωτικής θητείας, με σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα χιλιάδες νέους.

Από το νέο έτος όλοι οι στρατεύσιμοι – άνδρες και εθελόντριες γυναίκες – θα κατατάσσονται αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς.

Η βασική εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων αυξάνεται από τρεις σε δέκα εβδομάδες, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο όλοι να υπηρετούν για 9 μήνες.

Νέο πλαίσιο για τις αναβολές

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σχεδιάζει κίνητρα για όσους κατατάσσονται αμέσως μετά το λύκειο, περιορίζοντας παράλληλα την ευελιξία των αναβολών:

Για Επαγγελματικά Λύκεια και σχολές επαγγελματικής κατάρτισης: αναβολή έως τα 22 έτη (αντί για 24).

Για πανεπιστημιακά ιδρύματα: αναβολή έως τα 25 (αντί για 26), με εξαίρεση τις πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές.

«Φρένο» στις απαλλαγές Ι5

Οι απαλλαγές στράτευσης παρουσιάζουν εκρηκτική αύξηση τα τελευταία χρόνια, από 8.376 το 2020 σε 11.389 το 2024. Το νέο νομοθέτημα εισάγει αυστηρότερους ελέγχους:

Γνωμάτευση από γιατρό του ΕΣΥ.

Εξέταση από αρμόδια διακλαδική επιτροπή.

Ρυθμίσεις για ανυπότακτους και εξαγορά

Κίνητρα θα δοθούν στους ανυπότακτους ώστε να υπηρετήσουν, ενώ αλλάζουν οι προϋποθέσεις για την εξαγορά θητείας: πλέον θα είναι δυνατή μετά τα 40 έτη, αντί για τα 32 που ισχύει σήμερα.