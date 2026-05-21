Νέα επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη: 76 οι κατηγορούμενοι - Πώς δρούσαν οι οργανώσεις

Σε νέες επιχειρήσεις εξάρθρωσης εγκληματικών οργανώσεων προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη, με τις έρευνες να επικεντρώνονται σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι αντίστοιχα.

Από τη συντονισμένη έρευνα της ΕΛΑΣ, τον τελευταίο χρόνο, προέκυψε πως οι εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη λειτουργούσαν με δομή «οικογενειακής μαφίας», με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μεταξύ άλλων, οι αρχές εξάρθρωσαν ένα μεγάλο κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης, που δραστηριοποιούνταν από τα Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι τη Χερσόνησο Ηρακλείου. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται συνολικά στους 76 και φέρεται να συνδύαζαν τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές στην Κρήτη έχουν προχωρήσει σε 18 συλλήψεις, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ΑΑΔΕ.

Κρήτη: Σε αρχηγικό ρόλο δύο από τις τρεις οικογένειες

Σύμφωνα με όσα έχει κάνει γνωστά η ΕΡΤ, τρεις είναι οι εμπλεκόμενες οικογένειες με τις δύο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο στα Ζωνιανά. Στις δύο οικογένειες αποδίδονται δεκάδες αγοραπωλησίες κοκαΐνης σε περιοχές του Ηρακλείου, και στο Γάζι, την Αγία Πελαγία και την Αχλάδα του δήμου Μαλεβιζίου, ενώ ένας 21χρονος -μέλος της πρώτης οικογένειας- ήταν ο συνδετικός κρίκος των δύο εγκληματικών ομάδων.

Παράλληλα, στη δικογραφία γίνεται αναφορά και για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της οποίας διεξήχθη έρευνα στα Ζωνιανά Ρεθύμνου. Στη σχετική έρευνα περιλαμβάνονται και διάλογοι, από έναν κτηνοτρόφο που έψαχνε ζώα, ώστε να καλύψει τον αριθμό που είχε δηλώσει ψευδώς και να πάρει επιδότηση.

Πρόκειται για έναν 43χρονο και την 35χρονη σύζυγό του, οι οποίοι συνελήφθησαν σήμερα το πρωί. Οι δυο τους φέρεται να δήλωσαν στο κτηνοτροφικό τους μητρώο ψευδή αριθμό ζώων, με στόχο να μην χαθεί η επιδότηση για το έτος 2025.

Κατά τη δικογραφία, η 35χρονη είχε δηλώσει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία όμως φέρεται να μην είχε στην πραγματικότητα.

Όταν ενημερώθηκαν για επικείμενο έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο 43χρονος φέρεται να ξεκίνησε επαφές με άλλο κτηνοτρόφο προκειμένου να εξασφαλίσει τα «δανεικά» ζώα που του έλειπαν.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ