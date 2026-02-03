Νέα απάτη με SMS για δήθεν παραβίαση του ορίου ταχύτητας: Τι να προσέξετε

Η Αστυνομία προειδοποιεί για νέα απάτη εις βάρος των πολιτών, με αποστολή SMS.

Τα συγκεκριμένα μηνύματα, που αποστέλλονται σε κινητά πολιτών, περιλαμβάνουν ψευδείς ειδοποιήσεις για δήθεν επιβολή «ποινής» ή «προστίμου» που αφορούν την υπέρβαση ορίου ταχύτητας.

Το μήνυμα παραπέμπει σε έναν σύνδεσμο (link), ο οποίος οδηγεί σε άμεση πληρωμή μικρού χρηματικού ποσού, ενώ υπάρχουν και αναφορές σε διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών, που δεν έχουν καμία υπόσταση.

Νέα απάτη με sms για πληρωμή: Τι να προσέξετε

Η Αστυνομία δίνει μερικά στοιχεία τα οποία μπορεί να βοηθήσουν τους πολίτες που λαμβάνουν το SMS, να αναγνωρίσουν, ότι πρόκειται για απάτη. Όπως μεταφέρει η ΕΛ.ΑΣ, το μήνυμα περιέχει πλήθος ορθογραφικών, συντακτικών και νοηματικών λαθών και παράλληλα, καλεί τους πολίτες:

να μην ανταποκρίνονται στο μήνυμα,

να μην πατούν τον σύνδεσμο,

να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,

να το αγνοούν και να το διαγράφουν.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιες πρακτικές αποσκοπούν στην υποκλοπή χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων (phishing).

Τέλος, στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. τονίζεται, πως εάν κάποιος έχει ήδη πατήσει τον ενεργό σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει στοιχεία, να έλθει σε άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του και να ενημερώσει τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.