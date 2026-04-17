Νέα ανακοίνωση του ΕΦΕΤ για την ανάκληση φέτας λόγω μόλυνσης με λιστερία

Νεότερα στοιχεία σχετικά με την ανάκληση φέτας, μετά την ανίχνευση του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes, παρουσίασε με ανακοίνωσή του ο ΕΦΕΤ.

ΕΦΕΤ: Η νέα ανακοίνωση για την ανάκληση φέτας

«Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής του σχετικά με την ανίχνευση του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes σε τυρί «Φέτα ΒΥΤΙΝΑΣ», ενημερώνει τους καταναλωτές για νεότερα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο και τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, το προϊόν με την εμπορική ονομασία «ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ – Π.Ο.Π. ΒΑΡΕΛΙ», αριθμού παρτίδας 24/07/2027 (ΦΕ-2751), με ημερομηνία ανάλωσης έως 24/07/2027 και ημερομηνία παραγωγής 24/01/2026, το οποίο παράγεται από την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.», διαπιστώθηκε ότι έχει διατεθεί στην αγορά με τα ίδια στοιχεία ταυτοποίησης όχι μόνο σε μορφή χύμα (από βαρέλι), αλλά και σε προσυσκευασμένες μορφές (συσκευασίες κενού), σε διαφορετικά μεγέθη (ενδεικτικά 0,5 kg, 1 kg και 3 kg), μέσω διαφόρων επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου.

Δεδομένου ότι στην περίπτωση της χύμα διάθεσης είναι πιθανό να μην είναι εφικτή η αναγνώριση της συγκεκριμένης παρτίδας από τους καταναλωτές, ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί όσους έχουν προμηθευτεί προϊόν με την ανωτέρω εμπορική ονομασία να μην το καταναλώσουν και να απευθυνθούν στο σημείο αγοράς.

Παράλληλα, οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν σε προσυσκευασμένη μορφή καλούνται να ελέγξουν την επισήμανση και, σε περίπτωση που τα στοιχεία συμφωνούν με την ανακληθείσα παρτίδα, να μην το καταναλώσουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ε.Φ.Ε.Τ. έχει ήδη απαιτήσει την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη».