Νέα άμεση κλήση του «Φραπέ» στην Εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εξεταστική επιτροπή της Βουλής αποφάσισε να καλέσει ξανά τον παραγωγό Γιώργο Ξυλούρη, γνωστός επίσης με το δημοσιογραφικό ψευδώνυμο ως «Φραπές», με φόντο τις νέες καταγγελίες γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο κ. Ξυλούρης θα κληθεί εκ νέου ως μάρτυρας για όλα τα ζητήματα που διερευνά η επιτροπή» ανέφερε ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, την ώρα που τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν ευθέως τη βίαιη προσαγωγή του.

Η πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας για νέα κλήση έρχεται μετά τις χθεσινές καταθέσεις και τις αναφορές για σχέσεις του Ξυλούρη με τον στενό συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη, κ. Αντωνόπουλο. Ο εισηγητής της ΝΔ, Μάκης Λαζαρίδης, τόνισε ότι ο παραγωγός πρέπει να τοποθετηθεί για τις σχέσεις αυτές και «γενικότερα για το σύστημα του ΠΑΣΟΚ» στα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προειδοποίησε μάλιστα ότι, αν δεν εμφανιστεί, η υπόθεση θα διαβιβαστεί ξανά στον εισαγγελέα, ενώ η κυβερνητική πλειοψηφία «επιφυλάσσεται για επόμενα βήματα, με βασικότερο τη βίαιη προσαγωγή».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η απορία του ΠΑΣΟΚ με τη στάση της ΝΔ

Το ΠΑΣΟΚ εξέφρασε απορία για την αλλαγή στάσης της ΝΔ, με την εισηγήτρια Μιλένα Αποστολάκη να σημειώνει ότι «οι ευαισθησίες της ΝΔ προς τον κ. Ξυλούρη» συνδέονται με την προσπάθεια εμπλοκής του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση.

Ζήτησε επίσης η πλειοψηφία να συναινέσει άμεσα στη βίαιη προσαγωγή. Στην ίδια γραμμή και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κόκκαλη, να υπενθυμίζει ότι η επιτροπή «δικαιούται να διατάξει βίαιη προσαγωγή μάρτυρα».

Ο πρόεδρος της επιτροπής επέμεινε ότι κοινός στόχος είναι η παρουσία του μάρτυρα: «Κάθε μάρτυρας έχει υποχρέωση μαρτυρίας. Όποιος δεν προσέρχεται θα υφίσταται τις συνέπειες του νόμου. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο για όσους ακολουθούν».