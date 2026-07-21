Ναυτικό ατύχημα στη Σούδα: Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο πλοίων

Βίντεο από τη σύγκρουση δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, το πρωί της Τρίτης (21/7), δόθηκε στη δημοσιότητα, ενώ ερευνώνται οι ακριβές συνθήκες του ατυχήματος.

Η σύγκρουση έγινε μεταξύ του επιβατηγού οχηματαγωγού ΈΛΥΡΟΣ και το Ro Ro Cargo Iosif K.

Στο ΕΛΥΡΟΣ, το οποίο απέπλευσε εκείνη την ώρα από το λιμάνι για να εκτελέσει το ημερήσιο δρομολόγιό του προς Πειραιά, επέβαιναν συνολικά 218 επιβάτες και πλήρωμα, 32 ΙΧ και 74 φορτηγά.

Ταυτόχρονα, το Iosif K., που μετέφερε 84 φορτηγά γεμάτα με καύσιμα, πραγματοποιούσε μανούβρα για να δέσει στο λιμάνι. Φέρεται να είχε δώσει σήμα κατάπλου μισή ώρα πριν φτάσει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, από τη στιγμή που η Λιμενική Αρχή έχει δώσει εντολή στο πλοίο «ΕΛΥΡΟΣ» να αποπλεύσει, θα έπρεπε ταυτόχρονα να συνεννοηθεί με το Iosif K. να περιμένει στο λιμάνι μέχρι να φύγει.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το Iosif K. είχε δώσει σήμα κατάπλου μισή ώρα πριν φτάσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Mega, στο σημείο όπου έγινε η σύγκρουση δεν υπάρχουν τα ειδικά σημάδια για να βλέπουν πού βρίσκονται τα πλοία, τα οποία υπάρχουν σε άλλα λιμάνια, όπως στον Πειραιά. Πρόκειται για το λεγόμενο VTCS (Kέντρο Eλέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας). Επομένως συννενοούνται μέσω ασυρμάτων.

Ναυτικό ατύχημα στη Σούδα: ΕΔΕ για τη σύγκρουση

Εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, για το ναυτικό ατύχημα.

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης πως μεταβαίνει στην περιοχή ο υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος και πως σχηματίζεται δικογραφία για το συμβάν.

«Σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή», τονίζει ο κ. Κικίλιας.

Για τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, έδωσα εντολή στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια ΕΔΕ, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.



Παράλληλα, στα Χανιά μεταβαίνει ο Υπαρχηγός του Λ.Σ., σχηματίζεται δικογραφία και θα επιβληθούν… — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) July 21, 2026

Σούδα: Πώς έγινε το ατύχημα

Ο Γιώργος Βάλλης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών για το ναυτικό ατύχημα στη Σούδα, μεταξύ του επιβατηγού-οχηματαγωγού «ΕΛΥΡΟΣ» και του φορτηγού πλοίου, Ro-Ro Cargo «Iosif K.».

«Τα πλοία συγκρούονται καθώς το ένα βγαίνει και το άλλο μπαίνει στο λιμάνι» αναφέρει αρχικά ο Γιώργος Βάλλης για το σημερινό ναυτικό ατύχημα στη Σούδα.

«Για να μπορέσει να φύγει ένα πλοίο από το λιμάνι, ή να μπει κάποιο άλλο, υπάρχει ένας άνθρωπος από τις λιμενικές υπηρεσίες, ο οποίος μέσω VHF στην προβλήτα, κάνει σωστή διαχείριση κίνησης του λιμένα. Κοινώς, δίνει εντολή σε ποιον να μπει, να βγει, ποιος να περιμένει, ποιος να ανεβάσει καταπέλτη, μπορεί να λύσει και να δέσει και τι χειρισμούς γίνονταιֿֿ» συμπλήρωσε σχετικά.