Ναυτικό ατύχημα στη Σούδα: Το επιβατηγό «Έλυρος» συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο

Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (21/7) στο λιμάνι της Σούδας, όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκαν δύο πλοία.

Το ναυτικό ατύχημα καταγράφηκε στις 10.00 το πρωί της Τρίτης στη Σούδα, με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για σύγκρουση του επιβατηγού-οχηματαγωγού «ΕΛΥΡΟΣ» και του φορτηγού πλοίου, Ro-Ro Cargo «Iosif K.».

Αμέσως μετά το περιστατικό κινητοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του ΕΡΤNews το «Iosif K.» έχει κάποιες ζημιές αριστερά της πλώρης, ενώ το Έλυρος πολύ μικρότερες κατάπλωρα. Η σύγκρουση σημειώθηκε την ώρα του κατάπλου του «Iosif K.» υπό συνθήκες που διευρευνούνται.

Facebook Twitter Εικόνα από τις ζημιές που προκλήθηκαν στο φορτηγό πλοίο μετά το ναυτικό ατύχημα στη Σούδα / Φωτ.: ΕΡΤNews

Οι πρώτες πληροφορίες από το ναυτικό ατύχημα στη Σούδα

Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Το φορτηγό πλοίο κατέπλευσε στον λιμένα, όπου παραμένει δεσμευμένο για επιθεώρηση από το τοπικό κλιμάκιο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων.

Παράλληλα, οι λιμενικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ναυτικό ατύχημα.

Με πληροφορίες απο ΕΡΤ