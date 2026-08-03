Ναύπλιο: Βρέθηκε νεκρός ο 58χρονος ψυχολόγος που αγνοούνταν

Νεκρός εντοπίστηκε ο 58χρονος ψυχολόγος, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί πριν από περίπου πέντε με έξι ημέρες στην ευρύτερη περιοχή του Ναυπλίου και συγκεκριμένα στην Κάντια Αργολίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η σορός του βρέθηκε σε ιδιαίτερα προχωρημένη σήψη και σε μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητό του.

Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για δύο εργάτες γης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εμπλοκή τους.

Νεκρός ψυχολόγος στο Ναύπλιο: Τι περιμένουν οι αρχές

Παράλληλα, ιατροδικαστής πραγματοποίησε νεκροψία στη σορό του 58χρονου. Ωστόσο, λόγω της ιδιαίτερα προχωρημένης σήψης, δεν κατέστη δυνατό να εξαχθούν ασφαλή πρώτα συμπεράσματα για τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Θα προχωρήσει στη διαδικασία της νεκροτομής.

Οι αρχές αναμένουν πλέον το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το οποίο εκτιμάται ότι θα δώσει σαφέστερες απαντήσεις τόσο για τα αίτια του θανάτου όσο και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 58χρονος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιο ενδέχεται να είναι το κίνητρο της υπόθεσης. Παρότι τα ακριβή αίτια του θανάτου του ψυχολόγου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, έχουν γίνει ήδη δύο συλλήψεις.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ