Ναύπλιο: Άγρια ληστεία μετά φόνου ο θάνατος του ψυχολόγου - Τι υποστηρίζουν οι δύο συλληφθέντες

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη δολοφονία του ψυχολόγου στην Αργολίδα, στην ευρύτερη περιοχή του Ναυπλίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, οι αστυνομικοί που ερευνούσαν την εξαφάνισή του βρέθηκαν τελικά μπροστά σε μια άγρια ληστεία μετά φόνου. Σημειώνεται ότι η Ελληνική Αστυνομία αναφέρεται επισήμως στο θύμα ως κοινωνικό λειτουργό.

Νεκρός ψυχολόγος στην Αργολίδα: Τα αποτελέσματα των ερευνών

Οι έρευνες οδήγησαν στους δύο φερόμενους ως δράστες του εγκλήματος στην Αργολίδα, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διαπράχθηκε με χτυπήματα από μαχαίρι.

Πρόκειται για δύο νεαρούς άνδρες, ηλικίας 24 και 20 ετών, οι οποίοι φέρονται να ομολόγησαν τις πράξεις τους, ρίχνοντας ο ένας την ευθύνη στον άλλον για το ποιος κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα.

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Το θύμα είχε εξαφανιστεί από τις 24 Ιουλίου, ενώ την επόμενη ημέρα συγγενικό του πρόσωπο δήλωσε την εξαφάνισή του στις αρχές.

Σύμφωνα με όσα φέρονται να υποστήριξαν οι δύο συλληφθέντες, επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του 58χρονου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί υπό ποιες συνθήκες συνέβη αυτό.

Σε κάποιο σημείο της διαδρομής φέρονται να τον ακινητοποίησαν και να του επιτέθηκαν με μαχαίρι, με σκοπό όπως όλα δείχνουν να τον ληστέψουν.

Από το θύμα αφαίρεσαν περίπου 50 ευρώ και το κινητό του τηλέφωνο.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετέφεραν το αυτοκίνητο του 58χρονου σε διαφορετικό σημείο από εκείνο όπου εγκατέλειψαν τη σορό του.

Με πληροφορίες από Alpha