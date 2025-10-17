Ναύπακτος: Τροφική δηλητηρίαση από τζατζίκι σε εστιατόριο - Στο νοσοκομείο δύο πελάτες

Τροφική δηλητηρίαση πιθανότατα από τζατζίκι σε εστιατόριο της Ναυπάκτου υπέστησαν πελάτες.

Δύο από αυτούς κατέληξαν στο νοσοκομείο, παρουσιάζοντας σοβαρά συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, έπειτα από το γεύμα που κατανάλωσαν στις 12 Οκτωβρίου.



Σύμφωνα με πληροφορίες του lepantortv.gr, δύο παρέες από το Αντίρριο και την Πάτρα, επισκέφθηκαν το εστιατόριο, παρήγγειλαν το γεύμα τους στο οποίο περιλαμβανόταν και το τζατζίκι, που φέρεται να «ευθύνεται» για την τροφική δηλητηρίαση. Σχεδόν μία ώρα αργότερα, δύο πελάτες άρχισαν να παρουσιάζουν έντονη αδιαθεσία, εμετούς και έντονους πόνους στην περιοχή της κοιλιάς.



Ένας άνδρας από την παρέα που ήλθε από το Αντίρριο, φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του, καθώς επέστρεφε στο σπίτι του. Οι ίδιες πληροφορίες μεταφέρουν, ότι είχε πτώση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι και στη σπονδυλική στήλη, ενώ κρατούσε στην αγκαλιά του το επτά μηνών παιδί του. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, όπου νοσηλεύτηκε για τέσσερις ημέρες. Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και η γυναίκα της άλλης παρέας, έχοντας παρουσιάσει συμπτώματα όπως σπασμούς, εμετό και λήθαργο.



Οι γιατροί διαπίστωσαν πως και οι δύο ασθενείς είχαν υποστεί τροφική δηλητηρίαση. Δείγματα στάλθηκαν στα εργαστήρια του ΕΟΔΥ για περαιτέρω ανάλυση. Έπειτα από ενημέρωση της αρμόδιας αρχής, εστάλη κλιμάκιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο εστιατόριο για να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο και προχώρησε στο σφράγισμα της επιχείρησης, αφού εντοπίστηκε σειρά παραβάσεων στη λειτουργία του.



Από τα πρώτα ευρήματα προκύπτει, πως η αιτία της δηλητηρίασης ήταν το τζατζίκι, καθώς όσοι κατανάλωσαν μεγαλύτερη ποσότητα εμφάνισαν πιο σοβαρά συμπτώματα.