Ναύπακτος: Συνελήφθησαν δύο μαθητές Λυκείου για διακίνηση κοκαΐνης

Αναστάτωση στη Ναύπακτο προκαλεί η είδηση της σύλληψης δύο μαθητών Λυκείου, 17 και 18 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι νεαροί εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (5/11) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, στο πλαίσιο έρευνας για εμπορία ναρκωτικών σε σχολικό περιβάλλον. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο μαθητές φέρονται να χρησιμοποιούσαν πυλωτή πολυκατοικίας απέναντι από το σχολείο τους ως σημείο απόκρυψης και αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 14 συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 6,6 γραμμαρίων, 125 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα. Οι μαθητές, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου έμπαιναν και έβγαιναν από το Λύκειο, προκειμένου να προσεγγίζουν το σημείο όπου είχαν κρύψει τις δόσεις και να τις διακινούν σε άλλους χρήστες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν την πηγή προμήθειας των ναρκωτικών και να διακριβώσουν αν υπήρχαν κι άλλοι μαθητές που έκαναν χρήση ή συμμετείχαν στη διακίνηση.