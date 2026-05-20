Ναύπακτος: Οδηγός βρήκε φίδι 2 μέτρων μέσα στο αυτοκίνητό της - «Ήταν τεράστιο, τρόμαξα πολύ»

Φίδι περίπου δύο μέτρων βρήκε οδηγός στην περιοχή της Ναυπάκτου, μέσα στο αυτοκίνητό της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που παρουσίασε ο ΣΚΑΙ, επικαλούμενο πληροφορίες, μεταξύ άλλων και από την Πυροσβεστική Υπηρεσίας Ναυπάκτου, εκτιμάται ότι το φίδι δεν ήταν δηλητηριώδες. Ωστόσο το μέγεθός του ήταν αρκετό για να προκαλέσει πανικό. Φέρεται να ήταν πάνω από 2 μέτρα.

Για την απομάκρυνσή του στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση, καθώς χρειάστηκαν τέσσερις έως πέντε πυροσβέστες και δύο με τρία πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να απεγκλωβίσουν το φίδι από το όχημα.

Η οδηγός περιέγραψε τι συνέβη:

«Εμείς ήμασταν στην εξοχή και είχα παρκαρισμένο το αυτοκίνητο και αυτό μπήκε μέσα από κάτω, γιατί δεν είναι όλα τα αυτοκίνητα κλειστά. Ήταν τεράστιο φίδι, δεν ήταν κανένα μικρό.

Όταν οδηγούσα κατάλαβα πως κάτι περίεργο συνέβαινε. Το αυτοκίνητο έκανε ένα σφύριγμα και μειώθηκε η ταχύτητά του. Στην αρχή νόμιζα πως έπαθε ζημιά το λάστιχο. Στη συνέχεια έβγαζε καπνούς και το σταμάτησα στην άκρη. Κατεβαίνω κάτω να δω τι είχε συμβεί, ανοίγω το καπό να δω τι είχε συμβεί και ξαφνικά βλέπω μπροστά μου το φίδι, το οποίο μόλις με είδε σηκώθηκε και στριφογύριζε.

Το κεφάλι του ήταν τεράστιο και είχα τρομάξει τόσο πολύ. Απομακρύνθηκα και κάλεσα την Πυροσβεστική. Ήρθαν γρήγορα και το έβγαλαν».