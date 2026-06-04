Ναύπακτος: Η στιγμή που μητέρα αρπάζει το παιδί της και γλιτώνουν από την πορεία ανεξέλεγκτου ΙΧ

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στη Ναύπακτο, με παρ' ολίγον θύματα μία μητέρα και το παιδί της, οι οποίες ετοιμάζονταν να επβιβαστούν στο αυτοκίνητό τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο κοντά στην πλατεία του λιμανιού της πόλης. Όπως φαίνεται στο βίντεο, η γυναίκα στέκεται δίπλα στο όχημά της και εκείνη την ώρα βοηθούσε το παιδί της να επιβιβαστεί.

Ξαφνικά, όμως, φαίνεται να αρπάζει το παιδί και να τρέχει να μπει σε κατάστημα που βρισκόταν ακριβώς από πίσω τους.

Την ίδια στιγμή ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, προσκρούει με μεγάλη ταχύτητα στο σταθμευμένο όχημα προκαλώντας μονάχα εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Για την ώρα παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες, το εν κινήσει όχημα ξέφυγε της πορείας του.