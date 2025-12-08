Ναυάγιο στη Σάμο: Νεκρό ένα ανήλικο αγόρι

Ναυάγιο με ένα νεκρό ένα ανήλικο αγόρι σημειώθηκε στην περιοχή Σβάλα της Σάμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, σήμερα το πρωί στην περιοχή Σβάλα της Σάμου, ένα ταχύπλοο σκάφος με κυβερνήτη έναν άνδρα τουρκικής καταγωγής, πέταξε στη θάλασσας 37 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και το ανήλικο παιδί. Στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει, προκαλώντας τον θάνατο του αγοριού με την προπέλα του.

Από τις ίδιες πηγές προκύπτει, ότι ο άνδρας δεν κατάφερε να διαφύγει με το σκάφος. Επομένως, το πιο πιθανό σενάριο, είναι να έχει επιστρέψει και να κρύβεται στη στεριά. Το Λιμενικό Σώμα επιχειρεί τον εντοπισμό του, ενώ η σορός του ανήλικου παιδιού έχει μεταφερεθί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Σάμου.