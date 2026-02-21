Ναυάγιο ανοιχτά των Καλών Λιμένων Κρήτης: Πέντε οι νεκροί μετανάστες - Πώς συνέβη

Αυξήθηκε στους πέντε ο αριθμός των μεταναστών που ανασύρθηκαν νεκροί από το ναυάγιο 15ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.

Πληροφορίες αναφέρουν πέντε νεκρούς και 25 αγνοούμενους, ενώ 20 άτομα διασώθηκαν.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη με τη συνδρομή παραπλέοντα σκάφη εναέριο μέσο και δύο σκάφη της FRONTEX, ενώ σε ετοιμότητα είναι και τα νοσοκομεία της Κρήτης.

Ναυάγιο ανοιχτά των Καλών Λιμένων: Πώς συνέβη σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες

Αναφορικά με το πώς συνέβη το ναυάγιο, πληροφορίες της ΕΡΤ, μεταφέρουν, ότι το δυστύχημα σημειώθηκε, όταν ένα από τα δύο εμπορικά πλοία που έσπευσαν στην περιοχή μετά από εντολή του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, πλησίασε το ξύλινο σκάφος των μεταναστών.

Καθώς οι επιβαίνοντες προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν στις σκάλες που έριξε το πλοίο, υπήρξε ταυτόχρονη μετακίνηση στη μία πλευρά του ξύλινου σκάφους με αποτέλεσμα να την ανατροπή του.

Το υπό σημαία Παναμά κατάφερε να περισυλλέξει 20 από αυτούς ζωντανούς, ενώ τα σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της FRONTEX που έσπευσαν στο σημείο περισυνέλλεξαν αρχικά τρεις νεκρούς. Στην πορεία εντοπίστηκαν ακόμη δύο νεκροί.

Σημειώνεται, ότι εκείνη την ώρα, οι άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή άγγιζαν τα 6 μποφόρ και το κύμα έφτανε σε ύψος τα 2,5 μέτρα. Οι μετανάστες είχαν ζητήσει βοήθεια μέσω του 112.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΛΣ, το αεροσκάφος εντόπισε ακόμη μία βάρκα με περίπου 40 μετανάστες να πλέει στην περιοχή με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει ήδη δεύτερη επιχείρηση διάσωσης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Mega