Ναρκωτικά, παπαγάλοι και ένα απολίθωμα: Τι εντόπισαν οι αρχές στα τελωνεία το πρώτο μισό του 2026

Αδήλωτα μετρητά άνω των 2 εκατ. ευρώ, περισσότερα από 4 εκατ. λαθραία τσιγάρα, ναρκωτικά, όπλα, πλαστά προϊόντα, φάρμακα, κινητά τηλέφωνα, εξωτικά πτηνά και ακόμη και τμήμα απολιθωμένου δέντρου εντόπισαν οι τελωνειακές αρχές στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Οι έλεγχοι έγιναν σε αεροδρόμια, λιμάνια και συνοριακούς σταθμούς, με τη χρήση συστημάτων ακτίνων Χ και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων. Συνολικά κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 2,06 εκατ. ευρώ σε μετρητά, δεκάδες χιλιάδες δολάρια και άλλα ξένα νομίσματα, 60 χρυσά νομίσματα, έξι πλάκες χρυσού, 31.013 παραποιημένα ή παράνομα προϊόντα, 129 κιλά της ναρκωτικής ουσίας khat, 25 κιλά κάνναβης και 528 είδη παράνομου οπλισμού.

Τα μεγαλύτερα ποσά εντοπίστηκαν στα τελωνεία Ευζώνων και Κήπων. Στους Ευζώνους δεσμεύτηκαν περισσότερα από 707.000 ευρώ, μαζί με δολάρια, λίρες, ελβετικά φράγκα, δηνάρια και τραπεζική επιταγή αξίας 191.357 λέι Ρουμανίας.

Στους Κήπους βρέθηκαν επίσης πάνω από 707.000 ευρώ, ξένα νομίσματα, 60 χρυσά νομίσματα και έξι πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 190 γραμμαρίων.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», έλεγχοι σε επιβάτες από την Κωνσταντινούπολη, την Ντόχα, την Αντίς Αμπέμπα, τα Τίρανα, τη Νέα Υόρκη και τη Βηρυτό οδήγησαν στη δέσμευση περίπου 195.000 ευρώ και 53.000 δολαρίων.

Πάνω από 4 εκατ. λαθραία τσιγάρα

Στα καπνικά προϊόντα, οι περισσότερες κατασχέσεις έγιναν στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Σε αποσκευές επιβατών, εγκαταλειμμένες βαλίτσες και φορτία ταχυμεταφορών εντοπίστηκαν εκατομμύρια τσιγάρα, χιλιάδες πούρα και ποσότητες καπνού για ναργιλέ.

Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνελήφθησαν συνολικά 24 επιβάτες που μετέφεραν λαθραία καπνικά προϊόντα σε πτήσεις από και προς πόλεις όπως το Κάιρο, το Γερεβάν, η Κωνσταντινούπολη, η Μαδρίτη και το Λονδίνο. Σε εγκαταλειμμένες αποσκευές χωρίς στοιχεία επιβάτη βρέθηκαν επιπλέον 2,3 εκατ. τσιγάρα.

Σημαντικές ποσότητες εντοπίστηκαν επίσης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και στους συνοριακούς σταθμούς Κήπων, Ευζώνων, Καστανέων και Κακαβιάς. Συνολικά, μέσα σε έξι μήνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 4,1 εκατ. τσιγάρα, 70 κιλά καπνού, 3.346 πούρα και 29.340 ράβδοι θερμαινόμενου καπνού.

Παράνομα ποτά, φάρμακα και κινητά

Οι τελωνειακοί κατέσχεσαν επίσης 347 λίτρα αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων. Στην Κακαβιά, δύο φορτία χύμα αλκοόλ είχαν κρυφτεί στους χώρους αποσκευών ενός αυτοκινήτου και λεωφορείου που εκτελούσε το δρομολόγιο Τίρανα–Αθήνα.

Στους Καστανέους βρέθηκαν εκατοντάδες συσκευασίες φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής που δεν είχαν άδεια κυκλοφορίας, καθώς και φυτοφάρμακα τουρκικής προέλευσης. Στον σταθμό Ορμενίου, οι ελεγκτές εντόπισαν 500 κινητά τηλέφωνα κρυμμένα στις αποσκευές οχήματος.

Στους Ευζώνους κατασχέθηκαν ακόμη σκύλοι που μεταφέρονταν παράνομα, πετρέλαιο κίνησης, φρέον, εξοπλισμός σκαφών και βιομηχανικά υλικά.

Απολίθωμα και παπαγάλοι

Μία από τις πιο ασυνήθιστες υποθέσεις καταγράφηκε στη Μυτιλήνη. Σε αποσκευή επιβάτιδας που ταξίδευε προς τη Ρουμανία βρέθηκε τμήμα απολιθωμένου κορμού από το προστατευόμενο Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου, αξίας άνω των 7.000 ευρώ. Το εύρημα κατασχέθηκε και πρόκειται να παραδοθεί στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της περιοχής.

Στους Κήπους, οι έλεγχοι αποκάλυψαν, μεταξύ άλλων, φάρμακα, οδοντιατρικά είδη, ρούχα, αρώματα, χρυσά κοσμήματα βάρους σχεδόν δύο κιλών και δύο κόκκινους παπαγάλους Μακάο.

Πλαστά προϊόντα σε αποσκευές και δέματα

Περισσότερα από 31.000 παραποιημένα ή παράνομα προϊόντα κατασχέθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Ανάμεσά τους ήταν ρούχα, παπούτσια, τσάντες, ρολόγια, γυαλιά ηλίου, λευκά είδη και αναλώσιμα εκτυπωτών.

Στο αεροδρόμιο της Αθήνας βρέθηκαν εκατοντάδες απομιμήσεις σε αποσκευές επιβατών από την Κωνσταντινούπολη και το Χονγκ Κονγκ, αλλά και περισσότερα από 6.700 προϊόντα σε ταχυδρομικά δέματα που είχαν σταλεί από την Αίγυπτο και την Κίνα.

Το μεγαλύτερο φορτίο εντοπίστηκε στους Κήπους, όπου κατασχέθηκαν πάνω από 22.000 απομιμήσεις γνωστών εμπορικών σημάτων, 1.705 παράνομα δοχεία γραφίτη για εκτυπωτές και οκτώ καλούπια για την κατασκευή πλαστών ετικετών.

Khat, κάνναβη και THC

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατασχέθηκαν σε δύο διαφορετικές υποθέσεις σχεδόν 129 κιλά khat. Η φυτική ναρκωτική ουσία βρέθηκε στις αποσκευές δύο επιβατών που ταξίδευαν από το Τελ Αβίβ προς τη βόρεια Ευρώπη.

Στο ίδιο αεροδρόμιο εντοπίστηκαν επίσης ποσότητες κάνναβης και THC σε δέματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και τη Βρετανία. Στο Ορμένιο, 11 κιλά κάνναβης είχαν κρυφτεί μέσα σε συσκευασίες ηλεκτρονικών συσκευών, ενώ στους Ευζώνους βρέθηκαν ακόμη 3,14 κιλά στον χώρο της μηχανής φορτηγού-ψυγείου.

Όπλα και άλλες παραβάσεις

Οι τελωνειακές αρχές κατέσχεσαν συνολικά 528 είδη παράνομου οπλισμού. Στις επιμέρους υποθέσεις περιλαμβάνονται αεροβόλα, μαχαίρια, στιλέτα, πτυσσόμενα γκλοπ και μεταλλικά σφαιρίδια.

Στους Κήπους βρέθηκαν επτά αεροβόλα όπλα, ενώ στη Μυτιλήνη συνελήφθησαν επιβάτες που μετέφεραν μαχαίρια, στιλέτα, σουγιά και πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο.

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν ακόμη παράνομη μεταφορά καυσίμων σε μη εγκεκριμένα δοχεία, κλεμμένο αυτοκίνητο που εισερχόταν από την Αλβανία και φορτία με ψευδή στοιχεία καταγωγής ή δασμολογικής κατάταξης.

Σε δύο τέτοιες υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη κατασχέθηκαν εκατοντάδες τόνοι ουρίας και άλλα εμπορεύματα, ενώ το Δημόσιο εισέπραξε περισσότερα από 280.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ news