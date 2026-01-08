Οι αγρότες αποδέχονται την πρόσκληση για συνάντηση στο Μαξίμου

Οι αγρότες αποδέχονται τη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο στο Μαξίμου, με τα τρακτέρ να παραμένουν στην άκρη του δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Σαββατοκύριακο αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη η οποία θα ορίσει, μεταξύ άλλων, την επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τα μπλόκα στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στο Μαξίμου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι για να πραγματοποιηθεί πρέπει να τηρηθούν δύο όροι: «Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή, να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό, πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος».

Εντός του Σαββατοκύριακου, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, για να οριστεί η επιτροπή που θα κατέβει στην Αθήνα την Τρίτη.

Αγροτικά μπλόκα: Οι δρόμοι που είναι κλειστοί