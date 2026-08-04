Μυτιλήνη: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε πηγάδι στο χωριό Ασώματος

Νεκρός εντοπίστηκε 52χρονος άνδρας στο χωριό Ασώματος της Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του βρέθηκε μέσα σε πηγάδι, το βράδυ της Δευτέρας (3/8), περίπου στις 11 η ώρα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια του 52χρονου τον αναζητούσε από το απόγευμα της ίδιας ημέρας, καθώς είχε καθυστερήσει να επιστρέψει σπίτι.

Ο 52χρονος είχε πάει να ποτίσει τις καλλιέργειές του, κάτι που έκανε καθημερινά.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον θάνατο του άνδρα, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά.