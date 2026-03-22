Μυτιλήνη: Αποκλεισμένο το λιμάνι από κτηνοτρόφους

Διαδηλωτές κτηνοτρόφοι και μέλη της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου που έχουν αποκλείσει τις πύλες του λιμανιού της Μυτιλήνης διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα που ελήφθησαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα του αφθώδους πυρετού.

Το πλοίο «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» της γραμμής Μυτιλήνη - Χίος Πειραιάς αναχώρησε από το νησί χωρίς φορτηγά και ΙΧ αυτοκίνητα, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν από το πρωί.

Οι διαδηλωτές επέτρεψαν να επιβιβαστούν στο πλοίο και να αναχωρήσουν μόνο επιβάτες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εκτός του πλοίου έμειναν 30 φορτηγά και περίπου 20 ΙΧ αυτοκίνητα.

Τέλος κλειστές αναμένεται μείνουν οι πύλες του λιμανιού από τους διαδηλωτές και στη διάρκεια της νύχτας.



