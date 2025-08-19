Μυτιλήνη: 57χρονος ομολόγησε στις Αρχές τέσσερις εμπρησμούς στο νησί

Ένας 57χρονος στη Μυτιλήνη, ομολόγησε πως έβαλε φωτιές τον Δεκαπενταύγουστο, σε διαφορετικά σημεία του νησιού.

Ο 57χρονος συνελήφθη από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που μετέβη στη Μυτιλήνη μετά από σχετική έρευνα και όταν οδηγήθηκε για ανάκριση, ομολόγησε τις πράξεις του.

Όπως παραδέχτηκε, έβαλε τέσσερις διαφορετικές φωτιές που ξέσπασαν στις 15 Αυγούστου σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Ανάμεσα σε αυτές, ήταν και εκείνη που έκαψε ολοσχερώς ένα φορτηγό με σχεδόν 400 μπάλες άχυρου, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κίνητρό του ήταν η αντεκδίκηση προς συμπολίτες του. Τους δύο πρώτους εμπρησμούς τους προκάλεσε για αντεκδίκηση, τον τρίτο γιατί «θόλωσε» και τον τέταρτο για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Η σχετική δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί στον εισαγγελέα, ο οποίος στη συνέχεια θα εκδώσει ένταλμα σύλληψης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 57χρονου.