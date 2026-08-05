Μυστράς: Τι είχε δηλώσει στους αστυνομικούς η αδελφή του 55χρονου που έκρυβε τη σορό του πατέρα τους

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της υπόθεσης στον Μυστρά ξεκίνησε όταν οι αστυνομικές αρχές αναζήτησαν τον 90χρονο πατέρα του 55χρονου κατηγορούμενου.

Ο ίδιος φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι ο ηλικιωμένος βρισκόταν στην Αθήνα μαζί με μια οικιακή βοηθό.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα της Αθήνας, όπου εντόπισαν την αδελφή του 55χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα υποστήριξε ότι ο πατέρας τους είχε μετακομίσει μόνιμα στον Μυστρά από το 2001. Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι τα δύο αδέλφια δεν φαίνεται να διατηρούσαν καλές σχέσεις τα τελευταία χρόνια.

Μυστράς: Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στις Αρχές, καθώς κάτοικοι του Μυστρά είχαν παρατηρήσει ότι ο 90χρονος, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας, είχε εξαφανιστεί από τη δημόσια ζωή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως ανέφεραν, είχαν τουλάχιστον τέσσερα χρόνια να τον δουν ζωντανό, ενώ το οικογενειακό του περιβάλλον φέρεται να μην είχε δώσει σαφείς απαντήσεις για την τύχη του.

Παράλληλα, είχαν προκαλέσει ερωτήματα τα αυξημένα μέτρα απομόνωσης στον ξενώνα που διατηρούσε ο 55χρονος στην περιοχή. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο κατηγορούμενος δεν επέτρεπε την είσοδο ή την προσέγγιση τρίτων στον χώρο, ακόμη και συνεργείων που χρειάζονταν να πραγματοποιήσουν εργασίες.

Όπως καταγράφηκε από την κάμερα του ΕΡΤnews, στον χώρο είχαν τοποθετηθεί πινακίδες, αλυσίδες και κώνοι απαγόρευσης, δημιουργώντας την εικόνα ενός κλειστού και απομονωμένου ξενώνα.

Η φημολογία που είχε αναπτυχθεί στην περιοχή μετατράπηκε τελικά σε καταγγελία, με τις Αρχές να θέτουν στο επίκεντρο της έρευνας το στενό οικογενειακό περιβάλλον του ηλικιωμένου.

Την Τρίτη 4 Αυγούστου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης κάλεσαν τον 55χρονο για εξέταση. Παρουσία δικαστικού λειτουργού και ιατροδικαστή πραγματοποιήθηκε έρευνα στον ξενώνα, τον οποίο ο ίδιος κρατούσε κλειστό και χρησιμοποιούσε ως κατοικία.

Κατά την αυτοψία στον υπόγειο χώρο εντοπίστηκε ένας επαγγελματικός καταψύκτης, μέσα στον οποίο βρισκόταν η σορός του 90χρονου.

Μυστράς: Τι υποστήριξε ο 55χρονος

Κατά την προανακριτική διαδικασία, ο 55χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει από φυσικά αίτια και ότι τοποθέτησε τη σορό στον καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι έκρυβε τον νεκρό πατέρα του για περίπου 2,5 χρόνια.

Σε βάρος του έχουν σχηματιστεί κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε πιστόλι αεροβόλο.

Ο 55χρονος οδηγήθηκε στα Δικαστήρια Σπάρτης, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την προσεχή Παρασκευή. Μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να διαπιστώσουν το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο η σορός παρέμενε κρυμμένη, αλλά και αν υπήρχαν άλλα πρόσωπα που γνώριζαν την κατάσταση.

Με πληροφορίες από ERTNews