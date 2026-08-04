Μυστράς: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε καταψύκτη

Στον Μυστρά Λακωνίας εντοπίστηκε η σορός ενός ηλικιωμένου άνδρα μέσα σε καταψύκτη.

Ο καταψύκτης βρέθηκε στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, πρόκειται για άνδρα γεννημένο το 1936. Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ανέφεραν στις Αρχές ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο εδώ και πολλά χρόνια.

Οι αστυνομικοί κάλεσαν τον 55χρονο γιο του για κατάθεση και, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποίησαν έρευνα στον χώρο του ξενοδοχείου. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντόπισαν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα σε καταψύκτη.

Ερωτήματα στην υπόθεση στον Μυστρά

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός ήταν σε κατάσταση βαθιάς κατάψυξης και δεν έφερε εμφανή εξωτερικά σημάδια που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου θα εξακριβωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή και την ιατροδικαστική εξέταση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 55χρονος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια πριν από περίπου δύο έως δυόμισι χρόνια και ότι από τότε η σορός του παρέμενε μέσα στον καταψύκτη. Ωστόσο, κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως είχαν να δουν τον ηλικιωμένο περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ο 55χρονος έχει συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, αναμένοντας τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

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