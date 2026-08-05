Μυστράς: Είχε βάλει κάμερες και αλυσίδες στο ξενοδοχείο όπου έκρυβε τη σορό του πατέρα του στον καταψύκτη

Στα δικαστήρια Σπάρτης οδηγήθηκε σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σορό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη σε ξενοδοχείο στον Μυστρά, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τις συντάξεις.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου δυόμισι χρόνια.

Ισχυρίστηκε ακόμη, ότι διατήρησε τη σορό στον καταψύκτη για οικονομικούς λόγους, ώστε να συνεχίσει να εισπράττει τόσο τη σύνταξη του πατέρα του, όσο και εκείνη της μητέρας του, η οποία είχε πεθάνει νωρίτερα και καταβαλλόταν στον ηλικιωμένο ως δικαιούχο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι αστυνομικοί τον κάλεσαν για εξηγήσεις σχετικά με την εξαφάνιση του πατέρα του.

Αρχικά, ο 55χρονος υποστήριξε ψευδώς ότι ο ηλικιωμένος ζούσε στην Αθήνα με τη φροντίδα μιας γυναίκας. Όταν οι Αρχές διαπίστωσαν, ότι οι ισχυρισμοί του δεν ευσταθούσαν, πραγματοποίησαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνα στον κλειστό ξενώνα που διατηρούσε και χρησιμοποιούσε ως κατοικία.

Στο υπόγειο του κτιρίου εντόπισαν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη. Ήταν τυλιγμένος με ζελατίνα, ενώ πάνω του είχαν τοποθετηθεί ξύλα από κρεβάτι. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ιατροδικαστής, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιήσει πλήρη εξέταση, καθώς η σορός βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης κατάψυξης.

Η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη θα γίνει όταν αυτό καταστεί εφικτό και αναμένεται να δώσει απαντήσεις τόσο για τον ακριβή χρόνο θανάτου, όσο και για τα αίτια, εξετάζοντας αν πρόκειται για θάνατο από παθολογικά αίτια ή εάν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή εξωτερικά τραύματα στη σορό. Ο 55χρονος συνελήφθη και σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι τύπου αεροβόλου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο ηλικιωμένος είχε να εμφανιστεί δημόσια για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, γεγονός που είχε προκαλέσει ερωτήματα και συζητήσεις στην περιοχή.

Πάντως, σύμφωνα με το notospress.gr, τα μέτρα ασφαλείας και απομόνωσης που είχε πάρει ο 55χρονος στο ξενοδοχείο, με πινακίδες, αλυσίδες και κώνους απαγόρευσης προκάλεσαν την περιέργεια των πολιτών.

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Επίσης, είχε απαγορεύσει την είσοδο αλλά και την προσέγγιση οποιουδήποτε ακόμα και των τεχνικών της ΔΕΗ και άλλων υπηρεσιών ενώ είχε δικτυώσει όλον τον χώρο με κάμερες παρακολούθησης.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, notospress.gr