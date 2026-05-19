Μυστήριο με την οσμή αερίου στην Αττική: «Μας έχει πνίξει η μυρωδιά, τσούζουν τα μάτια μου»

Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι για την έντονη οσμή αερίου που εντοπίζεται σε περιοχές της Αττικής.

Οσμή αερίου στην Αττική: Η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 11:40 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Όπως τονίζεται, άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζεται, σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.

Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει πλοία μεταφοράς αερίου, δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί η Γ.Γ. Περιβάλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας πως «η οσμή δεν είναι από διαρροή φυσικού αερίου» και δίνοντας σύσταση για παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα.

Η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης για την οσμή:

«ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΣΜΗ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου.

Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται.

Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα».

Οσμή αερίου στην Αττική: «Μας έχει πνίξει η μυρωδιά, τσούζουν τα μάτια μου»

«Μας έχει πνίξει η μυρωδιά. Αναρωτιόμασταν και ψάχναμε, νομίζαμε ότι ήταν κάτι εδώ στον χώρο εργασίας μας. Εμένα τσούζουν τα μάτια μου. Δεν μας αφήνουν να φύγουμε», δηλώνει στη LiFO, εργαζόμενη σε όμιλο στην Καλλιθέα.

Άλλος εργαζόμενος σε μεγάλη εταιρεία στη Λεωφόρο Συγγρού αναφέρει στη LiFO: «Μύριζε έντονα σαν αέριο σε όλη την περιοχή».

«Πρέπει να μας πει κάποιος τι είναι» λέει ο δήμαρχος Κερατσινίου Χρήστος Βρεττάκος, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Επίσης, ο δήμαρχος Ασπροπύργου, Γιάννης Ηλίας, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι προς το παρόν στην περιοχή δεν μυρίζουν κάτι, επισημαίνοντας πως οι έντονες και δυσάρεστες οσμές είναι καθημερινό φαινόμενο στον Ασπρόπυργο.

Υπενθυμίζεται πως η έντονη οσμή αερίου εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο, επηρεάζοντας περιοχές από τη Γλυφάδα και το Παλαιό Φάληρο μέχρι τον Πειραιά, το Κερατσίνι και τη Δραπετσώνα.

Ορισμένες αναφορές υπάρχουν και για πιο κεντρικές περιοχές, όπως Νέο Κόσμο, Νέα Σμύρνη, Άγιο Δημήτριο και Καλλιθέα.

Η πρώτη αναφορά, σύμφωνα με το notia.gr, ανέφερε πως υπάρχει πρόβλημα, κοντά στο 6ο δημοτικό Παλαιού Φαλήρου και τη γύρω περιοχή, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε το ίδιο πρόβλημα και σε γειτονιές κοντά στο δημαρχείο.

Το ίδιο πρόβλημα έχει αναφερθεί από κατοίκους του Δήμου Αλίμου.