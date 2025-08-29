Μύκονος: Γνωστό μοντέλο ο 25χρονος Βραζιλιάνος που πνίγηκε στην πισίνα του ξενοδοχείου του

Γνωστό μοντέλο στη Βραζιλία, ο 25χρονος τουρίστας που βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του δωματίου του στη Μύκονο.

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του 25χρονου Βραζιλιάνου, Γιάγκο Λουίζ ντε Κάμπος ε Σίλβα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από το προσωπικό του ξενοδοχείου όπου διέμενε στη Μύκονο.

Όλα συνέβησαν την Κυριακή, όταν υπάλληλος καθαριότητα διαπίστωσε ότι έτρεχε νερό στο μπαλκόνι ενός δωματίου, προερχόμενο όμως από την πισίνα του ακριβώς από πάνω δωματίου.

Άμεσα ειδοποίησε την υποδοχή και μαζί με δύο ακόμη υπαλλήλους, μπήκε στο δωμάτιο για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί. Εκεί ο 25χρονος και ένας ακόμη 23χρονος ομοεθνής του, βρέθηκαν αναίσθητοι εντός της ιδιωτικής πισίνας.

Οι δύο τους φέρεται να γιόρταζαν στο νησί τα 25α γενέθλια του μοντέλου όταν σημειώθηκε το τραγικό συμβάν. Αξίζει να σημειωθεί πως ο 23χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κώμα, ωστόσο πλέον έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένειά του λέει ότι δε θυμάται τι συνέβη, αλλά επιβεβαίωσε ότι έχει αρχίσει να μιλάει και πάλι. Την ίδια ώρα, οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα, με την Εισαγγελία του Πρωτοδικείου Σύρου να διατάζει νεκροψία για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του 25χρονου.

Υπενθυμίζεται πως από την αυτοψία που διενεργήθηκε στο χώρο από τις Αρχές, είχε βρεθεί στο μπαλκόνι του δωματίου μία χρησιμοποιημένη πλαστική σύριγγα με φακελάκια που φέρεται να περιείχαν ναρκωτικές ουσίες.