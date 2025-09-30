Μύκονος: Εξιτήριο για τον δισεκατομμυριούχο Τομ Γκρίνγουντ μετά το σοβαρό ατύχημα με «γουρούνα»

Μετά από 40 ημέρες στο νοσοκομείο, ο δισεκατομμυριούχος Τομ Γκρίνγουντ, παίρνει εξιτήριο.

Ο δισεκατομμυριούχος είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 20 Αυγούστου σε ατύχημα στη Μύκονο. Αρχικά, υπήρξε φόβος πως δεν θα άντεχε τη μεταφορά με το ελικόπτερο της ιδιωτικής του ασφάλειας προς την Αθήνα, καθώς υπήρχε κίνδυνος να χάσει τη ζωή του κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η λύση ήρθε από το ΕΚΑΒ, το οποίο με ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο. Εκεί χειρουργήθηκε και παρέμεινε για αρκετές ημέρες στην Εντατική.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο και αύριο βγαίνει από το νοσοκομείο, όπως μετέδωσε το Star.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, ο Τομ Γκρίνγουντ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους Έλληνες γιατρούς που τον έσωσαν.

Επίσης, έχει αποφασίσει να παραμείνει στη Γλυφάδα, σε κατοικία που έχει νοικιάσει, προκειμένου να τον παρακολουθούν οι γιατροί του μέχρι να αναρρώσει πλήρως.

Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Τομ Γκρίνγουντ

Ο Τομ Γκρίνγουντ θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον χώρο του ψηφιακού τραπεζικού συστήματος.

Το 2019 ίδρυσε στο Λονδίνο τη Volt, η οποία εξελίχθηκε σε κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών open banking στην Ευρώπη, προσφέροντας λύσεις άμεσων πληρωμών και τραπεζικών συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.

Με την πορεία του, κατάφερε να καταστήσει τη Volt σημείο αναφοράς στον χρηματοοικονομικό τομέα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του μέλλοντος των ηλεκτρονικών συναλλαγών.