Μύκονος: 25χρονος Βραζιλιάνος τουρίστας πνίγηκε σε πισίνα μετά από χρήση ναρκωτικών

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Μύκονο, όταν ένας 25χρονος τουρίστας από τη Βραζιλία, βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του δωματίου του.

Το συμβάν έγινε γνωστό νωρίτερα το πρωί της Κυριακής, όταν υπάλληλος καθαριότητας εκεί όπου διέμενε στη Μύκονο, διαπίστωσε ότι έτρεχε νερό στο μπαλκόνι ενός δωματίου, προερχόμενο όμως από την πισίνα του ακριβώς από πάνω δωματίου.

Άμεσα ειδοποίησε την υποδοχή και μαζί με δύο ακόμη υπαλλήλους, μπήκε στο δωμάτιο για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί. Εκεί ο 25χρονος και ένας ακόμη 23χρονος ομοεθνής του, βρέθηκαν αναίσθητοι εντός της ιδιωτικής πισίνας.

Ένας εκ των εργαζομένων ανέσυρε πρώτα τον 23χρονο, ο οποίος είχε ακόμη επαφή με το περιβάλλον και στη συνέχεια τον 25χρονο. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο Κέντρο Υγείας του νησιού.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης ο 25χρονος κατέληξε, ενώ ο 23χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί πως από την αυτοψία που διενεργήθηκε στο χώρο από τις Αρχές, βρέθηκε στο μπαλκόνι του δωματίου μία χρησιμοποιημένη πλαστική σύριγγα με φακελάκια που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες.