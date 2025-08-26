Μύκητας Aspergillus: Διευκρινίσεις από το υπουργείο Υγείας για τα περί διασποράς στο «Άγιος Σάββας»

Σε αναφορές περί «εκτεταμένης διασποράς του μύκητα Aspergillus» στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», απάντησε το υπουργείο Υγείας.

Πηγές του υπουργείου που επικαλείται η ΕΡΤ, χαρακτηρίζουν «παραπλανητικά» όσα έχουν γραφτεί, και τονίζοντας ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και ελέγχου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ΕΟΔΥ πραγματοποίησε αυτοψία στις 17 Ιουλίου και εξέδωσε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14302/21-07-2025 πόρισμά του, στο οποίο δεν αναφέρεται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσαν, καθορίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου, τα οποία έχουν ήδη εφαρμοστεί πλήρως από τη Διοίκηση, την Επιτροπή Λοιμώξεων και τους επιβλέποντες μηχανικούς.

Η ΕΡΤ αναφέρει ακόμη, ότι «η διοίκηση του Νοσοκομείου κατήγγειλε ως παραπλανητικά τα συνεχιζόμενα δημοσιεύματα που διαστρεβλώνουν το περιεχόμενο του πορίσματος και δημιουργούν αδικαιολόγητο κλίμα ανησυχίας ενώ παράλληλα δήλωσε ρητά ότι η διασπορά ανακριβών πληροφοριών δεν θα γίνει ανεκτή».

