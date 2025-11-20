Μπουρνάζι: Στο νοσοκομείο λόγω μέθης 16χρονος

Σε άσχημη κατάσταση, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης, εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/11) ένας 16χρονος στο Μπουρνάζι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ, το περιστατικό στο Μπουρνάζι συνέβη γύρω στις 05:00 το πρωί, όταν ο ανήλικος ένιωσε αδιαθεσία στο νυχτερινό κέντρο.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, με τον 16χρονο να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται. Ο υπεύθυνος του κλαμπ συνελήφθη για τη διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους.