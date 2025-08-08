Μπορείς να πάρεις το σκύλο σου στην παραλία; Τι προβλέπει ο νόμος

Καλοκαίρι, θάλασσα και σκύλος. Είναι όμως νόμιμο να τον πάρεις μαζί σου στην παραλία; Τι προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα του 2025 για τους τετράποδους φίλους μας;

Το ερώτημα απασχολεί κάθε χρόνο χιλιάδες ιδιοκτήτες κατοικίδιων και φέτος επιστρέφει με επίκαιρη σημασία, καθώς η συνύπαρξη ανθρώπων και ζώων στις ακτές παραμένει μια γκρίζα ζώνη.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4830/2021 (Άρθρο 19), στις μη οργανωμένες παραλίες, δηλαδή εκείνες χωρίς ξαπλώστρες, beach bar ή ναυαγοσώστη, επιτρέπεται κανονικά η παρουσία σκύλων, καθώς και η είσοδός τους στη θάλασσα. Ωστόσο, ο σκύλος πρέπει να είναι δεμένος με λουρί όσο βρίσκεται στη στεριά και ο συνοδός του υποχρεούται να καθαρίζει τυχόν περιττώματα. Η παράβαση αυτών των υποχρεώσεων μπορεί να επισύρει πρόστιμο.

Αν αναζητάτε λοιπόν μια πραγματικά φιλόξενη εμπειρία για το κατοικίδιό σας, οι ελεύθερες παραλίες είναι η ασφαλέστερη επιλογή.

Τι ισχύει για τις οργανωμένες παραλίες

Περισσότερο πολύπλοκο είναι το τοπίο στις οργανωμένες παραλίες, εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις, ξαπλώστρες, προσωπικό και πολλοί λουόμενοι. Σε αυτές, η παρουσία σκύλου επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση ή αν πρόκειται για πιστοποιημένο σκύλο βοήθειας (assistance dog).

Στην πράξη, πολλοί ιδιοκτήτες κατοικίδιων δηλώνουν ότι βασίζονται στην ανοχή των υπευθύνων της παραλίας, κάτι που δεν είναι πάντα δεδομένο. Εάν η παραλία είναι πολυσύχναστη ή υπάρχει σχετική απαγόρευση, μπορεί να σας ζητηθεί να απομακρυνθείτε.

Οι αυστηροί κανόνες στις παραλίες «Γαλάζιας Σημαίας»

Ακόμη πιο περιοριστικός είναι ο κανονισμός στις παραλίες με Γαλάζια Σημαία, καθώς η παρουσία κατοικίδιων απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν πρόκειται για ζώο βοήθειας. Οι παραλίες αυτές ελέγχονται με βάση διεθνή πρότυπα και ακολουθούν αυστηρούς κανόνες υγιεινής και περιβαλλοντικής προστασίας.

Ο νόμος δεν εξαντλείται μόνο στο αν επιτρέπεται ή όχι η παρουσία του σκύλου. Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων πρέπει να είναι προετοιμασμένοι:

Να έχουν λουρί πάντα μαζί τους (η απελευθέρωση του σκύλου συνιστά παράβαση).

Να φροντίζουν για την καθαριότητα του χώρου.

Να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας του ζώου, σε περίπτωση που ζητηθεί από τις αρχές.

Να είναι προσεκτικοί σε περίπτωση που άλλοι λουόμενοι αισθάνονται φόβο ή ενόχληση.

Συμπέρασμα: Ναι μεν, αλλά…

Η παρουσία του σκύλου σας στην παραλία είναι δυνατή και νόμιμη, εφόσον σεβαστείτε το νομικό πλαίσιο, τους λοιπούς λουόμενους και τη φύση. Οι μη οργανωμένες παραλίες είναι η καλύτερη επιλογή για ελεύθερες και ξέγνοιαστες στιγμές με τον τετράποδο φίλο σας.

Σε κάθε περίπτωση, η υπευθυνότητα είναι η λέξη-κλειδί. Το καλοκαίρι του 2025 ανήκει σε όλους και στους ανθρώπους και στα ζώα.



