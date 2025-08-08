Ελλάδα

Μπορείς να πάρεις το σκύλο σου στην παραλία; Τι προβλέπει ο νόμος

Οι αυστηροί κανόνες στις παραλίες «Γαλάζιας Σημαίας»

LifO Newsroom
Φωτ. Αρχείου: Unsplash

Καλοκαίρι, θάλασσα και σκύλος. Είναι όμως νόμιμο να τον πάρεις μαζί σου στην παραλία; Τι προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα του 2025 για τους τετράποδους φίλους μας; 

Το ερώτημα απασχολεί κάθε χρόνο χιλιάδες ιδιοκτήτες κατοικίδιων και φέτος επιστρέφει με επίκαιρη σημασία, καθώς η συνύπαρξη ανθρώπων και ζώων στις ακτές παραμένει μια γκρίζα ζώνη.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4830/2021 (Άρθρο 19), στις μη οργανωμένες παραλίες, δηλαδή εκείνες χωρίς ξαπλώστρες, beach bar ή ναυαγοσώστη, επιτρέπεται κανονικά η παρουσία σκύλων, καθώς και η είσοδός τους στη θάλασσα. Ωστόσο, ο σκύλος πρέπει να είναι δεμένος με λουρί όσο βρίσκεται στη στεριά και ο συνοδός του υποχρεούται να καθαρίζει τυχόν περιττώματα. Η παράβαση αυτών των υποχρεώσεων μπορεί να επισύρει πρόστιμο.

Αν αναζητάτε λοιπόν μια πραγματικά φιλόξενη εμπειρία για το κατοικίδιό σας, οι ελεύθερες παραλίες είναι η ασφαλέστερη επιλογή.

Τι ισχύει για τις οργανωμένες παραλίες

Περισσότερο πολύπλοκο είναι το τοπίο στις οργανωμένες παραλίες, εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις, ξαπλώστρες, προσωπικό και πολλοί λουόμενοι. Σε αυτές, η παρουσία σκύλου επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση ή αν πρόκειται για πιστοποιημένο σκύλο βοήθειας (assistance dog).

Στην πράξη, πολλοί ιδιοκτήτες κατοικίδιων δηλώνουν ότι βασίζονται στην ανοχή των υπευθύνων της παραλίας, κάτι που δεν είναι πάντα δεδομένο. Εάν η παραλία είναι πολυσύχναστη ή υπάρχει σχετική απαγόρευση, μπορεί να σας ζητηθεί να απομακρυνθείτε.

Οι αυστηροί κανόνες στις παραλίες «Γαλάζιας Σημαίας»

Ακόμη πιο περιοριστικός είναι ο κανονισμός στις παραλίες με Γαλάζια Σημαία, καθώς η παρουσία κατοικίδιων απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν πρόκειται για ζώο βοήθειας. Οι παραλίες αυτές ελέγχονται με βάση διεθνή πρότυπα και ακολουθούν αυστηρούς κανόνες υγιεινής και περιβαλλοντικής προστασίας.

Ο νόμος δεν εξαντλείται μόνο στο αν επιτρέπεται ή όχι η παρουσία του σκύλου. Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων πρέπει να είναι προετοιμασμένοι:

  • Να έχουν λουρί πάντα μαζί τους (η απελευθέρωση του σκύλου συνιστά παράβαση).
  • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του χώρου.
  • Να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας του ζώου, σε περίπτωση που ζητηθεί από τις αρχές.
  • Να είναι προσεκτικοί σε περίπτωση που άλλοι λουόμενοι αισθάνονται φόβο ή ενόχληση.

Συμπέρασμα: Ναι μεν, αλλά…

Η παρουσία του σκύλου σας στην παραλία είναι δυνατή και νόμιμη, εφόσον σεβαστείτε το νομικό πλαίσιο, τους λοιπούς λουόμενους και τη φύση. Οι μη οργανωμένες παραλίες είναι η καλύτερη επιλογή για ελεύθερες και ξέγνοιαστες στιγμές με τον τετράποδο φίλο σας.

Σε κάθε περίπτωση, η υπευθυνότητα είναι η λέξη-κλειδί. Το καλοκαίρι του 2025 ανήκει σε όλους και στους ανθρώπους και στα ζώα.


 

