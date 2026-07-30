Μποφόρ, ταξίδια με πλοίο και πυρκαγιές: Οι καιρικές συνθήκες για την Παρασκευή - Πότε εξασθενούν οι άνεμοι

Οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας συνεχίζουν να δυσχεραίνουν τόσο την προσπάθεια κατάσβεσης των πυρκαγιών όσο και τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, προκαλώντας προβλήματα στα δρομολόγια με προορισμό τις Κυκλάδες.

Ήδη την Τετάρτη ακυρώθηκαν ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να επιμείνουν και την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Για τον λόγο αυτό, οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες από τις οποίες προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις δρομολογίων.

Την ίδια ώρα, οι άνεμοι εξακολουθούν να αναζωπυρώνουν τα πύρινα μέτωπα, διατηρώντας σε πολύ υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης νέων πυρκαγιών.

Νικολέτα Ζιακοπούλου: Πότε εξασθενούν οι άνεμοι - Ο καιρός την Παρασκευή

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ERTNews, η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου ανέφερε ότι για την Κρήτη υπάρχει μια συγκρατημένα αισιόδοξη πρόβλεψη.

«Υπάρχει ένα προγνωστικό σενάριο που δίνει μια μικρή εξασθένηση απόψε και αύριο στη νότια Κρήτη. Μένει να δούμε αν αυτό θα είναι αρκετό για να δράσουν τα εναέρια μέσα», είπε.

Όπως τόνισε, και την Παρασκευή οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες θα επιμείνουν, με θυελλώδεις ανέμους σε όλο το Αιγαίο.

«Αύριο παραμένουν οι δυσμενείς συνθήκες. Θα έχουμε αυτό το καθεστώς θύελλας σε όλο το Αιγαίο και κυρίως από το κομμάτι της Σκύρου μέχρι και τα Κύθηρα. Εκεί θα έχουμε ανέμους 8 και τοπικά 9 μποφόρ», σημείωσε.

Αναλυτικότερα, την Παρασκευή αναμένεται γενικά ηλιόλουστος καιρός σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, φτάνοντας τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ τοπικά η έντασή τους θα αγγίζει ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, η ουσιαστική αποκλιμάκωση των ανέμων αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά.

«Η ουσιαστική εξασθένηση θα έρθει από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά, κυρίως την Κυριακή και τη Δευτέρα, όταν οι άνεμοι θα υποχωρήσουν στα 5 με 6 μποφόρ», ανέφερε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews