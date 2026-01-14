Μπλόκο Νίκαιας: «ΠΡΟΔΟΤΕΣ» - Βανδάλισαν τρακτέρ αγροτών που πήγαν στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Ένταση σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης, στο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο αγρότες διαπίστωσαν ότι τα τρακτέρ τους είχαν βανδαλιστεί, καθώς άγνωστοι είχαν γράψει με κόκκινη μπογιά τη λέξη «προδότης» στα οχήματα και είχαν ξεφουσκώσει τα λάστιχα.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για δύο αγρότες που είχαν συμμετάσχει στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρά το γεγονός ότι το συντονιστικό του μπλόκου είχε αποφασίσει να μη συμμετάσχει στη συνάντηση.

Η κίνηση προκάλεσε άμεση αντίδραση από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, τα οποία καταδίκασαν απερίφραστα τον βανδαλισμό, τονίζοντας ότι αποτελεί ενέργεια εντελώς ξένη προς τη λογική και τη φιλοσοφία του αγροτικού κινήματος.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας, δήλωσε στο OPEN ότι τα μέλη θα φροντίσουν να αποκαταστήσουν οι ίδιοι τις ζημιές, ώστε να αποφευχθούν παρερμηνείες και αποπροσανατολισμός.

Ταυτόχρονα, το μπλόκο ξεκαθάρισε ότι η μόνη ενέργεια στην οποία προχωρά είναι η αποβολή των δύο συγκεκριμένων αγροτών από το μπλόκο και άφησε σαφείς αιχμές ότι η επίθεση προέρχεται από άλλα «κέντρα».

Την ίδια ώρα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, που βρισκόταν στο στούντιο της ΕΡΤ, χαρακτήρισε τις ενέργειες «προκλητικές» και τόνισε ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ελευθερία και τις αξίες του αγροτικού κινήματος. Αναφερόμενος στη χθεσινή συνάντηση, υπογράμμισε ότι οι δύο αγρότες έθεσαν το ζήτημα της αποζημίωσης για το τριφύλλι και ότι ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε πως θα δοθεί αποζημίωση. «Δεν είναι προδότης αυτός που ζητά τον διάλογο. Πρέπει να καταλάβουμε», πρόσθεσε ο κ. Τσιάρας.