Μπλόκο αγροτών: Άνοιξε το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη - Πότε ανοίγει η κατεύθυνση προς Αθήνα

Άνοιξαν το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη οι αγρότες του μπλόκου στα διόδια των Μαλγάρων.

Λίγο πριν από τις 15:30, οι αγρότες του δήμου Δέλτα, οι οποίοι νωρίτερα έστησαν το μπλόκο στα διόδια Μαλγάρων, έδωσαν στην κυκλοφορία το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Θεσσαλονίκη.

Το ρεύμα προς Αθήνα, ωστόσο, παραμένει κλειστό. Σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου, ανέφερε «το ρεύμα προς Αθήνα, αν ανοίξει, αυτό θα γίνει μετά τις 21:00».

Οι αγρότες κινητοποιήθηκαν αιφνιδιαστικά, λίγο μετά τις 11 το πρωί, κλείνοντας αρχικά το ρεύμα της Εθνικής Οδού στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων, αφού προηγήθηκε μηχανοκίνητη πορεία προς τα διόδια, έχοντας ενημερώσει την Αστυνομία, ώστε να παραταχθούν εκατέρωθεν της οδού, διακοπή της κυκλοφορίας. Όσο περίμεναν στον παράδρομο, ωστόσο, μια δεύτερη ομάδα αγροτών κινήθηκε αιφνιδιαστικά στον αυτοκινητόδρομο, προκαλώντας τον πλήρη αποκλεισμό.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ομάδα αγροτών «κινήθηκε μέσα από χωράφια, βγήκε στο οδόστρωμα και κατάφερε να φτάσει στα διόδια των Μαλγάρων», με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική Oδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και σε δεύτερο σημείο, μετά τον κόμβο της Νίκαιας. Αφού έκλεισαν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, οδηγοί εγκλωβίστηκαν για αρκετή ώρα και ακολούθησαν εντάσεις. Οδηγός που μετέβαινε με πρόβλημα υγείας στο νοσοκομείο -χωρίς συνοδό- έπεσε πάνω σε τρακτέρ, ενώ οι ίδιοι οι αγρότες κάλεσαν ασθενοφόρο και θα πληρώσουν, όπως είπαν, για τις υλικές ζημιές στο όχημα.

Το μπλόκο των αγροτών της Θεσσαλονίκης που ενισχύθηκε αιφνιδιαστικά αποτελούνταν από 200 τρακτέρ στα διόδια Μαλγάρων.

Αγρότες: Πλήθος έξω από τα Δικαστήρια Λάρισας

Πλήθος αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου το πρωί της Δευτέρας (1/12) μεταφέρθηκαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες, ζητώντας την απελευθέρωση των συναδέλφων τους. Η μεταγωγή τους έγινε την ώρα που οι συγκεντρωμένοι αγρότες βρίσκονταν στην μπροστινή πλευρά του Δικαστικού Μεγάρου, παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Οι κατηγορίες που αναμένεται να απαγγελθούν περιλαμβάνουν βία, αντίσταση κατά των αρχών και φθορά ξένης περιουσίας. Ένας από τους συλληφθέντες είναι ο αγρότης και συνδικαλιστής, ο οποίος παραμένει νοσηλευόμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Aγροτοκτηνοτροφική σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για απόψε στις 8:30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο της Αμαλιάδας από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας. Κύριο θέμα της σύσκεψης είναι οι αποφάσεις για κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας, σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Τα κύρια αιτήματα που θέτουν είναι η πλήρης αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα από την ευλογιά και τον καταρροϊκό πυρετό στην κτηνοτροφία και ο εμβολιασμός των ζώων, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και η βοήθεια για την δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Επίσης, θέτουν το ζήτημα των επιδοτήσεων, της μείωσης του κόστους παραγωγής και της φορολογικής ελάφρυνσης των παραγωγών.