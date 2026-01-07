Μπλόκα αγροτών: Το τριπλό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για τους ανοικτούς παραδρόμους

Την εγκύκλιο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και των υπόλοιπων εισαγγελέων, προκειμένου να παραμείνουν ανοικτοί οι παρακαμπτήριοι οδοί κατά μήκος του οδικού δικτύου της αγρότες, θα κληθούν να υλοποιήσουν οι αστυνομικές αρχές, μετά την απόφαση των αγροτών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Υπενθυμίζεται πως οι αγρότες, σήμερα μετά την εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων, ανακοίνωσαν πως θα κλείσουν συγκεκριμένες οδικές «αρτηρίες», με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τα εξής: Στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, έχουν προαναγγείλει αποκλεισμό, αρχικά, στη Θήβα, στη συνέχεια στον Μπράλο, ενώ από αύριο θα παραμείνουν κλειστές οι σήραγγες των Τεμπών.

Αντίστοιχα, στην Ολυμπία Οδό, στην Πελοπόννησο, οι αγρότες ετοιμάζουν γενικό αποκλεισμό στην Κόρινθο, ενώ κλειστό θα είναι το πορθμείο και η γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, ενώ τέλος, στην Ιόνια Οδό, θα κλείσει Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας.

Αγρότες: Οι τρεις φάσεις του σχεδίου της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με το Mega, η ΕΛ.ΑΣ. ετοιμάζει να στείλει διμοιρίες των ΜΑΤ σε κεντρικά σημεία, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη τα μπλόκα των αγροτών, όπως στις Αφίδνες, στη Λάρισα και στην Καρδίτσα.

Το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αναφέρει ο τηλεοπτικός σταθμός, έχει ενορχηστρώσει ένα τριπλό σχέδιο για να παραμείνουν ανοικτές οι παρακαμπτήριες οδοί στο οδικό δίκτυο. Αρχικά, σε πρώτη φάση, οι επικεφαλής αστυνομικοί θα προσπαθήσουν, με πειθώ, να πείσουν τους αγρότες να μην κλείσουν τους παραδρόμους, επικαλούμενοι πρόβληματα στην τροφοδοσία, στις μετακινήσεις και στη γενικότερη λειτουργία της χώρας

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων αντιμετώπιση των αγροτικών κινήσεων με τροχονομικές παραβάσεις, όπως επιβολή προστίμων και αφαίρεση πινακίδων από αγροτικά οχήματα, ενώ στην τρίτη, οι αστυνομικοί θα προχωρήσουν σε ταυτοποίηση διαδηλωτών και στον έλεγχο για, τυχόν, διάπραξη ποινικών αδικημάτων, συλλήψεις και παραπομπή σε εισαγγελέα για απολογία.

Αγρότες: Κλείνουν τελωνεία

Σε 48ωρη κινητοποίηση προχωρούν από αύριο, Πέμπτη, αγρότες και κτηνοτρόφοι στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι αποφάσεις τους ελήφθησαν κατά τις σημερινές γενικές συνελεύσεις των μπλόκων, μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, και εντάσσονται στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που συνεδρίασε στα Μάλγαρα.

Στο μπλόκο του Προμαχώνα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα αποκλείουν από αύριο τις 12:00 το μεσημέρι έως το Σάββατο 10 Ιανουαρίου την είσοδο και την έξοδο φορτηγών παντός τύπου, ενώ για τις ώρες διέλευσης των ΙΧ επιβατικών οχημάτων θα λαμβάνονται αποφάσεις περιοδικά κατά τη διάρκεια του 48ωρου αποκλεισμού.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα αποκλείουν τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από τις 8:00 αύριο έως τις 18:00 το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ενώ τα Ι.Χ. επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία θα εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48ωρη κινητοποίηση ξεκινά αύριο στις 11:00, με κλείσιμο εισόδου και εξόδου για όλα τα φορτηγά, τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία, ενώ η διέλευση θα επιτρέπεται περιοδικά, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Αντίστοιχα, στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκινά αύριο στις 11:00, με αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε σήμερα με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι.

Οι παραγωγοί υπογραμμίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους αποσκοπούν στην ανάδειξη των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και την απαίτηση για ουσιαστική στήριξη και δέσμευση της κυβέρνησης για βιώσιμες λύσεις.

Αγρότες: Τα έξι μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Πρόκειται για εξειδίκευση των μέτρων από τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας, τα οποία είναι:

1. Αναδιανομή 160 εκ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης

2. Επέκταση της κάλυψης σταθερής τιμής στα τιμολόγια ΓΑΙΑ από τη ΔΕΗ για 2 χρόνια και μείωση της τιμής σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές

3. Άμεσα βήματα τροποποίησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ για:

θέσπιση αποζημίωσης στο 100%

παρακράτηση για κάλυψη του συνόλου των αγροτών

αύξηση του ορίου αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ

4. Ουσιαστικές παρεμβάσεις για ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα (θερμοκήπια, σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση)

5. Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

6. Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων