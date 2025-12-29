Μπλόκα αγροτών: Κλειστή επ’ αόριστον η εθνική Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Ανυποχώρητοι παραμένουν οι αγρότες που κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, με τα μπλόκα να δημιουργούν καθυστερήσεις και ανατροπές στην κυκλοφορία βασικών οδικών κόμβων.

Η μόνη παραχώρηση που είναι πρόθυμοι να κάνουν, είναι να ανοίξουν τους δρόμους για την έξοδο των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Το μεσημέρι αποφασίστηκε το επ’ αόριστον κλείσιμο της εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, μιας από τις κεντρικότερες οδικές αρτηρίες της Δυτικής Ελλάδας.

Το μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας παραμένει ενισχυμένο με τους αγρότες να μην υποχωρούν. Η Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας είναι κλειστή στο ρεύμα προς Αθήνα και για 5 χιλιόμετρα η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων.

Παράλληλα, ανοικτό είναι το μπλόκο της Θήβας και στα δύο ρεύματα για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Μπλόκα και κυκλοφορία σε βασικά οδικά σημεία

Στον αποκλεισμό της Ιόνιας Οδού και συγκεκριμένα, στο ύψος των διοδίων του Αγγελόκαστρου προχώρησαν οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας. Μέχρι και το πρωί της Δευτέρας, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας πραγματοποιούνταν από μία λωρίδα κυκλοφορίας, προς διευκόλυνση των εκδρομέων.

Τώρα, η λωρίδα αυτή έκλεισε και η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήρια οδό.

Αύριο Τρίτη και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αναμένεται κινητοποίηση στο κέντρο του Αγρινίου και οι αγρότες σκοπεύουν να αποκλείσουν το κτίριο της εφορίας και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Στην Καρδίτσα, οι αγρότες άνοιξαν και πάλι τις μπάρες των διοδίων στον Ε-65, στο ύψος των Σοφάδων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Στα Μάλγαρα, το πλάνο των αγροτών αφορά το κλείσιμο και των δύο ρευμάτων της εθνικής οδού τη Δευτέρα, με επαναλειτουργία την Τρίτη για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι των κινητοποιήσεων στη Μεσσηνία, προχώρησαν νωρίτερα σε συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην Καλαμάτα. Στις 11:00 περίπου το πρωί, σχεδόν δέκα τρακτέρ από το μπλόκο της Θουρίας έφτασαν στην οδό Ευαγγελιστρίας, όπου στεγάζονται τα γραφεία της ΑΑΔΕ.

Στις 14:00 το μεσημέρι, οι αγρότες του Μπράλου προχωρούν για δύο ώρες στο κλείσιμο του παράδρομου της ΠΑΘΕ. Τόνισαν, ωστόσο, πως θα συνεχίσουν να διευκολύνουν την κυκλοφορία ενόψει της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Το ίδιο θα κάνουν και οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας στις 16:00, κλείνοντας παρακαμπτήριες οδούς.

Οι αγρότες στην Αχαΐα, από το Σάββατο το απόγευμα έχουν κλείσει την Περιμετρική της Πάτρας, που είχε ανοίξει για τη διευκόλυνση των εκδρομέων των Χριστουγέννων. Η κίνηση διεξάγεται μέσα από την πόλη.

Κρίσιμη θα είναι η απόφαση που θα λάβει το Σάββατο, το πανελλαδικό συντονιστικό όργανο των αγροτών.