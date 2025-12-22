Με αγροτικά μπλόκα η έξοδος των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα

Τα μπλόκα των αγροτών επισκιάζουν την έξοδο των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα, με την ομαλή κυκλοφορία στις εθνικές οδούς να παραμένει αβέβαιη.

«Θα τραβήξουμε τα τρακτέρ μας όσο πιο κοντά γίνεται στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, προς τις μπάρες, ώστε να δοθούν δύο άνετες λωρίδες κυκλοφορίας», δήλωσε ο Κυριάκος Κυριαζής, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Ορχομενού. Ωστόσο, η Τροχαία εκτιμά κατά περιπτώσεις, ότι οι συνθήκες δεν είναι ασφαλείς.

Τα μπλόκα στη χώρα

Επτά μπλόκα παραμένουν στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, με το μεγαλύτερο να βρίσκεται στη Νίκαια Λάρισας. Εκεί, οι αγρότες δηλώνουν πρόθυμοι να ανοίξουν τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, χωρίς όμως να απομακρύνουν τα πρόχειρα καταλύματα που έχουν στήσει στην άκρη του δρόμου, κάτι που οι αρχές θεωρούν επικίνδυνο για την ασφάλεια της κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση που δεν επιτραπεί η διέλευση από τα μπλόκα, η μετακίνηση των οχημάτων επί της εθνικής οδού θα πραγματοποιείται μέσω παρακαμπτήριων.

Ήδη παρατηρείται σημαντική αύξηση στη διάρκεια των ταξιδιών. Οι διαδρομές από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, προς Λάρισα και Ιωάννινα αναμένεται να έχουν αρκετά μεγαλύτερη διάρκεια από την κανονική.

Ο «χάρτης» των αγροτικών μπλόκων στην υπόλοιπη χώρα

Παράλληλα, αγρότες από την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (Ε65).

Στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, οι αγρότες έχουν αναπτυχθεί τόσο στο ρεύμα καθόδου προς Αθήνα, στο ύψος του Μαρτίνου, όσο και στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος της Ριτσώνας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Παρουσία αγροτών υπάρχει και στην περιμετρική οδό της Πάτρας. Για τα οχήματα που κινούνται από Αθήνα προς Πύργο παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί αν θα δοθεί επιπλέον χώρος. Οι αγρότες εκφράζουν την αντίθεσή τους στη διέλευση φορτηγών, ενώ τη Δευτέρα βρέθηκε στο σημείο κλιμάκιο της Τροχαίας και της Ιόνιας Οδού, στο πλαίσιο διαβουλεύσεων για ενδεχόμενο άνοιγμα του δρόμου.

Οι αγρότες εξακολουθούν να βρίσκονται τόσο στα Μάλγαρα όσο και στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών στη Θέρμη. Στα Μάλγαρα, το βράδυ της Δευτέρας παραμένει ανοιχτό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα εξακολουθεί να είναι κλειστό. Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με την Τροχαία για το ενδεχόμενο να ανοίξουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας, καθώς και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης.

Οι αγρότες του μπλόκου στον δυτικό κόμβο Κομοτηνής της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, προσανατολίζονται στο άνοιγμα του αυτοκινητόδρομου από την Τρίτη 23 έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα αναμένεται ότι από την Τρίτη θα επιτρέψουν την κυκλοφορία όλων των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των φορτηγών. Η κίνηση θα διεξάγεται κανονικά τόσο στην Εγνατία Οδό όσο και στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων.

Τέλος, αναφορικά με το μπλόκο του Καλπακίου στα Ιωάννινα, οι αγρότες αποφάσισαν να μείνει ο δρόμος ανοιχτός έως την Παρασκευή.