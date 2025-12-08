Μπλόκα αγροτών: Αποκλεισμοί σε Εθνική, Εγνατία και Ιόνια Οδό – Το μεσημέρι νέες συναντήσεις

Όλο και πιο ενισχυμένα, τα μπλόκα των αγροτών ξεπερνούν πλέον τα 20 στην Ελλάδα και σήμερα, πολλοί εκ των οποίων θα συναντηθούν το μεσημέρι, για να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Περίπου 4.000 τρακτέρ παραμένουν στην περιοχή της Νίκαιας στη Θεσσαλία, όπου σήμερα αναμένονται από τους αγρότες συμβολικοί αποκλεισμοί παράπλευρων δρόμων, ενώ για την Τετάρτη, έχουν αποφασίσει να κλείσουν το λιμάνι του Βόλου.

Εκτός από τα τρία μπλόκα στην Αθηνών-Λαμίας, σε Θήβα, Κάστρο και Μπράλο, οργανώνεται και ένα ακόμη, στην Αταλάντη. Στον Ε 65 παραμένουν δύο μπλόκα και δύο στην Ιόνια Οδό.

Όσο για τους αγρότες της Κρήτης, προχωρούν σε συγκέντρωση στις 12:00. Στα Χανιά οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με 48ωρο αποκλεισμό στα Μεγάλα Χωράφια.

Το μεσημέρι εκπρόσωποι όλων των αγροτικών μπλόκων της Κεντρικής Μακεδονίας θα συναντηθούν στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Κλειστά παραμένουν παράλληλα, τα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης. Ο Προμαχώνας άνοιξε το απόγευμα της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου. Αναφορικά με το νέο μπλόκο που στήθηκε στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έφθασαν στο σημείο με τα τρακτέρ και ορισμένοι εξ΄αυτών είχαν μαζί τα παιδιά τους, τους αυριανούς κτηνοτρόφους, όπως επισήμαναν σύμφων αμε την ΕΡΤ.

Στην Κάτω Αχαΐα, οι αγρότες θα προχωρήσουν σε συγκέντρωση μετά τις 17:00 το απόγευμα, για να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου έχει αποκατασταθεί. Ο νέος αυτοκινητόδρομος όμως, παραμένει κλειστός.

Τέσσερα μπλόκα αγροτών στη Θεσσαλονίκη

Την ίδια ώρα, η Θεσσαλονίκη είναι περικυκλωμένη από 4 μπλόκα, στον Λαγκαδά, στα Πράσινα Φανάρια, στη Χαλκηδόνα και στα Μάλγαρα.Το απόγευμα της Κυριακής άνοιξε η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, ενώ σε ισχύ παραμένει ο αποκλεισμός στις Μικροθήβες. Η παλαιά Εθνική Οδός στη Γέφυρα Εύηνου παραμένει αποκλεισμένη.

Στην Εγνατία, άνοιξε η κυκλοφορία από Ξάνθη προς Κομοτηνή, αλλά το αντίθετο ρεύμα παραμένει κλειστό. Περί τα 200 τρακτέρ έχουν αποκλείσει το τελωνείο στη Σκύδρα, καθώς και ένα τμήμα της οδού Έδεσσας–Βέροιας.

Τα μπλόκα παραμένουν σε Χαλκηδόνα, Μάλγαρα, Δερβένι ενώ ενισχυμένο είναι και το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια.

Ομοίως, στο μπλόκο των Μικροθηβών αγρότες ενισχύονται. Τα μπλόκα κρατούν αποκλεισμένο τον κόμβο προς τον Ε65, καθώς και το παλαιό οδικό δίκτυο Λαμίας–Θεσσαλίας στον Δομοκό.

Τελός, στις κινητοποιήσεις μετέχουν και αγρότες της Σιάτιστας με το μπλόκο τους να κλείνει την Εγνατία Οδό.