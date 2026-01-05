Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: Xάθηκαν 2.000 βαλίτσες - Kαταγγελίες για παλαιότητα στα συστήματα και έλλειψη plan B

Συνεχίζεται και σήμερα η ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, μετά το χθεσινό μπλακ άουτ που οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του FIR Αθηνών.

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στο Ελ. Βενιζέλος, καθώς μεγάλος αριθμός επιβατών προσπαθεί να αναχωρήσει για τους προορισμούς του.

Μάλιστα η αυξημένη κίνηση, είχε ως αποτέλεσμα νέες ανατροπές στο πρόγραμμα των πτήσεων. Ενδεικτικό είναι ότι τέσσερις διεθνείς πτήσεις, με προγραμματισμένη αναχώρηση μεταξύ 09:30 και 10:30, μετατέθηκαν για αρκετές ώρες αργότερα, προκαλώντας περαιτέρω αναστάτωση.

Την ίδια ώρα, καταγγελίες και νέες πληροφορίες ρίχνουν φως στα αίτια του προβλήματος. Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας από την πλευρά τους, καταγγέλλουν ότι τα συστήματα του FIR Αθηνών είναι παλαιά και ιδιαίτερα ευάλωτα, ενώ, όπως τονίζουν, δεν υπάρχει προβλεπόμενο εναλλακτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Σύμφωνα με τους ίδιους, είχαν εγκαίρως επισημάνει ότι το εφεδρικό σύστημα δεν λειτουργούσε, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από τους αρμόδιους.

Η έλλειψη οργάνωσης και ετοιμότητας ήταν, όπως σημειώνεται, ο βασικός λόγος που οδήγησε στο «πάγωμα» των πτήσεων, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκλωβίζονται στα αεροδρόμια. Πέρα από τις πολύωρες καθυστερήσεις, αρκετοί επιβάτες ήρθαν αντιμέτωποι και με την απώλεια των αποσκευών τους.

Συνολικά, εκτιμάται ότι περίπου 2.000 βαλίτσες έχουν χαθεί. Οι αεροπορικές εταιρείες διαβεβαιώνουν ότι βρίσκονται σε διαδικασία εντοπισμού τους και αποστολής στους ιδιοκτήτες τους.

Όπως διευκρινίζεται, οι αποσκευές επιβατών με πτήσεις ανταπόκρισης θα προωθηθούν απευθείας στον τελικό τους προορισμό, ενώ όσες ανήκουν σε επιβάτες με τελικό προορισμό την Αθήνα θα παραμείνουν στο Ελ. Βενιζέλος για παραλαβή.

Εισαγγελική έρευνα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Την παρέμβαση του προϊστάμενου της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών προκάλεσαν τα προβλήματα στα αεροδρόμια χθες και το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών.

Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας, Αριστείδης Κορέας, με αφορμή το χάος που προκλήθηκε χθες στα αεροδρόμια, διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας, η οποία θα διεξαχθεί από το Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της τέλεσης του αδικήματος των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών, αλλά και το πώς προκλήθηκαν οι παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Δεν υπήρξε κίνδυνος στην ασφάλεια των πτήσεων, επανέλαβε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας μιλώντας στο ΕΡΤnews, για τα προβλήματα με τον «θόρυβο» σε πολλαπλές συχνότητες που επηρέασαν τις επικοινωνίες εντός του FIR Αθηνών. Άμεσα θα δοθούν απαντήσεις για την αιτία, ενώ είναι σε εξέλιξη η ένορκη διοικητική εξέταση για απόδοση ευθυνών ώστε να μην επαναληφθεί το πρόβλημα, «Ναι, θα πέσουν κεφάλια», απάντησε χαρακτηριστικά στο σχετικό ερώτημα των δημοσιογράφων.

Οι επιβάτες δικαιούνται αποζημιώσεις για τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις, ανέφερε επίσης, συμπληρώνοντας ότι και οι αερομεταφορείς από την πλευρά τους έχουν δικαίωμα για ανάλογη διεκδίκηση.

Επίσης, ο Χρίστος Δήμας, αναφέρθηκε στο σχέδιο δράσης και εκσυχρονισμού «ώστε μέχρι το 2028 να έχουν εκσυγχρονιστεί όλα τα ζητήματα».

«Έχουμε πράγματι παλαιά συστήματα αλλά είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Έχουμε συμφωνήσει με την Επιτροπή σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης που υλοποιούμε από τον Μάιο του 2025 με έκθεση προόδου κάθε εξάμηνο και όλα τα ζητήματα βρίσκονται τους τελευταίους 8 μήνες στο τραπέζι με την Επιτροπή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», είπε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.